Ruslar Harkiv’de AVM’yi vurdu

Haberin Devamı

Rusya bir süredir ele geçirmeye çalıştığı Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki ikinci büyük kenti Harkiv’de bir alışveriş merkezini vurdu. Hafta sonu alışverişine çıkan insanların dolu olduğu yapı marketine havadan saldırı düzenledi. Patlamayla birlikte yangının çıktığı komplekste en az iki kişinin hayatını kaybettiği, can kaybının artmasının beklendiği bildirildi.

‘200 KİŞİ VARDI’

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski X platformundan yaptığı açıklamada, yapı marketinde 200’den fazla kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini belirterek şöyle dedi: “Ukrayna’nın yeterli hava savunma sistemleri ve modern savaş uçakları olsaydı, Rusya’nın bu tür saldırılar düzenlemesi mümkün olmazdı. İşte bu nedenle tüm liderlere, tüm devletlere çağrıda bulunuyoruz.Rus teröristleri yok etmek için hava savunmasını önemli ölçüde geliştirmemiz ve yeterli kapasiteye sahip olmamız gerekiyor. Bizi desteklemek için alınmayan her karar insanlarımızın kaybıyla sonuçlanmaktadır.” Sosyal medyada da Ukrayna’ya Rus saldırılarına karşı kendini savunma silahları vermeyen Batı’yı hedef alan mesajların yer alması dikkat çekti.

Haberin Devamı

BODNAR: ‘SAVAŞ SUÇU BU’

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar ise X’ten yaptığı paylaşımda “Rusya bilinçli bir şekilde Ukrayna halkını öldürüyor. Kalleşçe ve canice… Hafta sonu insanların aileleriyle zaman geçirdiği AVM’yi hafta sonu vurmaları savaş suçudur” dedi.