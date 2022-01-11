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Rus vatandaşların Kazakistan’dan tahliyesi devam ediyor

#Rusya#Kazakistan#Tahliye
Rus vatandaşların Kazakistan’dan tahliyesi devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı, 1719 Rus vatandaşının daha Kazakistan’dan tahliye edildiğini duyurdu. Daha önce 1461 kişi tahliye edilmişti.

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kazakistan Cumhuriyeti'nden Rusya'ya, Rus Havacılık ve Uzay Sanayisi'nin askeri nakliye uçakları ile toplam 1719 Rus ve yabancı vatandaş taşındı. Çok sayıda yabancı diplomat da aileleriyle birlikte Macaristan ve Avusturya büyükelçiliklerinin talebi üzerine Rusya Savunma Bakanlığı uçağına alındı” denildi.

KGAÖ BARIŞ GÜÇLERİNİN FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) de Kazakistan’daki faaliyetleri devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kazakistan Cumhuriyeti'ne gönderilen KGAÖ toplu barışı koruma birimleri, ülkenin önemli devlet ve sosyal tesislerini koruma görevlerini yerine getirmektedir” denildi.

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#Rusya#Kazakistan#Tahliye

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