Rus uçak gemisi Akdeniz'e doğru yola çıktı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Rusya'nın "Amiral Kuznetsov" uçak gemisi, beraberinde iki savaş gemisiyle Atlas Okyanusu (Atlantik) üzerinden Akdeniz'e gitmek üzere Barents Denizi'ndeki üssünden ayrıldı.

Rus donanmasından yapılan açıklamada, savaş gemilerinin Barents Denizi'nde bulunan Murmansk yakınlarına düşen Severomorsk'daki Kuzey Filosu üssünden bugün yola çıktıkları belirtildi.



Donanma sözcüsü İgor Dialo, birkaç ay sürecek bu seyahat sırasında Rus gemilerinin, önceden kararlaştırılan askeri tatbikatlara uygun olarak Avrupa ve Akdeniz ülkelerinin askeri limanlarını ziyaret edeceğini bildirdi.



RUS SAVAŞ GEMİSİ PANAMA KANALI'NDA



Öte yandan, Rusya'nın Panama Büyükelçiliği, Karayibler'de Venezuela donanması ile ortak askeri tatbikata katıldıktan sonra ilk kez bir Rus savaş gemisinin Panama Kanalı'ndan geçeceğini açıkladı.



Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Amiral Çabanenko" savaş gemisinin bu gece yarısı Atlas Okyanusu'ndan Büyük Okyanus'a (Pasifik) Panama Kanalı'nı kullanarak geçeceği belirtildi.



Açıklamada, benzer bir olayın 1944'te meydana geldiği ve tarihte ilk kez onarım geçiren dört Rus denizaltısının Panama Kanalı vasıtasıyla Atlas Okyanusu'ndan Büyük Okyanus'a geçtiği belirtilerek, "O dönemde Panama Kanalı'nı kontrol eden ABD ile Nazi Almanyası karşısında ittifak halinde bulunulduğu" hatırlatıldı.