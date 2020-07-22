Rus sözcünün Türk takipçisine verdiği yanıt sosyal medyada ilgili gördü

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın sosyal medya hesabında, “Ortancalar arasında bir gül. Ne güzel bir arkadaşlık. Peki sizde ne var ne yok?” notuyla paylaştığı gül fotoğrafının altına Fatih Uçar isimli Türk takipçisi, “Sen dağ lalesi gibi güzelsin” yorumunu yaptı. Zaharova ise takipçisinin yorumuna önce İngilizce, ardından da Rusça olarak “Nasıl bir şey dağ lalesi, neye benziyor?” yanıtını verdi.

Uçarda Zaharova’nın sorusunu dağ lalesi fotoğrafını alıntılayarak cevapladı. İkilinin yazışmaları kısa sürede sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından paylaşılırken, Rus sosyal medya takipçileri de Uçar’ın Zaharova’ya iltifatlarını Türk erkeğinin centilmenliği olarak yorumladı.