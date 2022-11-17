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Rus kozmonotlar uzay yürüyüşüne çıktı

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#Kozmonot#Rus#Uzay Yürüyüşü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 20:22

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitri Petelin bakım çalışmaları için uzay yürüyüşüne çıktı. Söz konusu uzay yürüyüşü ISS tarihindeki 255’inci yürüyüş olarak kayıtlara geçti.

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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bakım çalışmaları kapsamında uzay yürüyüşüne çıkıldı. Yaklaşık 7 saat sürmesi beklenen uzay yürüyüşüne Mini Araştırma Modülü 2’den (Poisk) çıkarak başlayan Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitri Petelin, Nauka çok amaçlı laboratuvar modülüne kurulum için Mini Araştırma Modülü 1 (Rassvet) modülündeki donanımı hazırlayacaklar. Prokopyev'in kariyerindeki üçüncü ve Petelin ise ilk uzay yürüyüşüne çıktı.

Söz konusu uzay yürüyüşü bu yıl gerçekleştirilen 10’uncu, ISS tarihindeki 255’inci yürüyüş olarak kayıtlara geçti.

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#Kozmonot#Rus#Uzay Yürüyüşü

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