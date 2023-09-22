Moskova'ya büyük şok: Rus filosunun ana karargahı füzelerle vuruldu! İşte ilk görüntüler

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Ukrayna savaşında çatışmalar 19 ayı geride bıraktı. Kiev'in kaybettiği toprakları geri almak için başlattığı 'karşı saldırı' devam ederken, Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım bugün patlama sesleri ile sarsıldı.

KARADENİZ FİLOSUNUN KARARGAHI VURULDU

Zelenski'nin Kırım'ı yeniden ele geçirme sözü vermesi ile Ukrayna birliklerinin yoğun saldırılarına maruz kalan bölgenin en büyük şehri olan Sivastopol'da yer alan ana filo karargahı füzelerle hedef alındı.

Sivastapol valisi Mikhail Razvozhayev saldırıyı doğrulayarak düşmanın Karadeniz Filosu'nun karargahını vurduğunu, füze parçalarından birinin bir tiyatro binasının yakınına düştüğünü duyurdu.



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Ukrayna'nın ikinci bir saldırı düzenleyebileceği konusunda uyarıda bulunan vali, 500.000'den fazla insana ev sahipliği yapan şehrin sakinlerini evlerinde kalmaları ve şehir merkezine gitmemeleri konusunda uyardı.

Füzeli saldırının ardından karargah binasında yangın çıkarken, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi.



Kurtarma ekiplerinin saldırı mahallinde olduğunu ifade eden vali, itfaiyenin çıkan yangını en kısa sürede söndürmek için mücadele verdiğini vurguladı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Sosyal medyaya düşen görüntülerde karargahın olduğu bölgeden yoğun bir duman bulutunun yükseldiği görüldü.



Ukrayna saldırıyı henüz doğrulamazken, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Kırım yarımadasındaki Sivastopol kentine füzeli saldırı gerçekleştirdiği, saldırıda Rusya Donanması Karadeniz Filosu'na ait karargahın hasar gördüğü, 1 askerin kayıp durumda olduğu aktarıldı. Ayrıca 5 füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi.

ZELENSKİ'NİN GİZLİ PLANI



Ukrayna birliklerinin Rusya'ya yönelik saldırıları devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de ABD'deki temaslarına devam ediyor. Zelenski Washington'daki gazetecilere ABD'deki yetkilerle yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı.

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Bakhmut'u Rus işgalinden kurtarma yönünde söz verdiğini belirten Zelenski, "İki şehri daha işgalden kurtaracağımızı düşünüyorum. Çok kapsamlı bir planımız var ancak şehirlerin izimlerini size açıklayamam" dedi.



Zelenski'nin ABD'li yetkililere açıkladığı sır planı merak konusu oldu...