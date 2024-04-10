Rus bakan niye Pekin’e gitti

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Ukrayna savaşının sürdüğü bir dönemde Çin başkenti Pekin’e giden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın Moskova’ya uyguladığı ekonomik yaptırımdan Ukrayna barış konferansına kadar tüm konuları masaya yatırarak Çin’in nabzını yokladı.

- ABD’nin ‘Rusya yaptırımlarına uymayana yaptırım’ tavrını ciddiye alan Çin bankaları, bir süredir Rus şirketlerinin hesaplarını bloke etmeye başlamıştı.

EKONOMİK YAPTIRIMLAR

- Lavrov, Pekin’de öncelikle bu konuyu ele aldı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmelerde konu gündeme geldi. Lavrov, görüşmeler sonrası düzenlenen basın toplantısında, “Çinli dostlarımızla anlaştık. Batının ve özellikle ABD’nin yasadışı ekonomik yaptırımlarına birlikte yanıt vereceğiz. Rusya ile Çin arasındaki ekonomik ilişkiler BRICS ile Şanghay İşbirliği Örgütü çerçevesinde devam ettirilecek” açıklamasını yaptı.

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UKRAYNA KRİZİNE YAKLAŞIM

- Lavrov, Çin’in Ukrayna yaklaşımıyla ilgili olarak da “Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna krizinin barışçıl yoldan çözümü için 2023 yılında önerdiği 12 maddelik barış planı arkasında durmaya devam ediyor. Rusya’nın masada olmadığı hiçbir liderler zirvesinin netice vermeyeceği görüşünde. Ayrıca Çin tarafıyla temaslarımızda Avrasya bölgesine yayılmaya çalışan Batı’nın çıkışlarına birlikte karşılık verme konusunda anlaştık” dedi. Bilindiği gibi Kiev yönetimi haziran ayında İsviçre’de Ukrayna barışı ile ilgili bir zirve toplanmasını isterken Rusya’nın katılımına karşı çıkıyor.

- Şi Cinping önümüzdeki ekim ayında Rusya’nın Kazan şehrinde yapılacak BRICS zirvesinde Rusya lideri Vladimir Putin ile bir araya geleceklerini teyit etti.