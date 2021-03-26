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Dünya
Ömer BİLGE/LEFKOŞA
Haber Giriş: 26.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rumlar yine camiye saldırdı

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Rumlar yine camiye saldırdı

Kıbrıs Rum yönetiminin Limasol kenti yakınlarındaki Piksobu köy camisi bir yılda 3’üncü kez saldırıya uğradı.

1974 öncesinde Kıbrıs Türklerinin çoğunlukta yaşadığı Limasol kenti yakınlarındaki Piskobu (Yalovo) köyünün camisi dün saldırıya uğradı.

Rum fanatikler, günümüzde kapalı olan caminin duvarlarına Yunan bayrakları çizdi, 1821 Yunan isyanının 200’üncü yıldönümünü öven sloganlar ve “Bütün Türkler ölsün” yazdı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, saldırıya sert tepki göstererek, “Müzakere süreçleri öncesinde Rum provokasyonları yine başladı” dedi. Ersin Tatar, saldırıyı kınadığını açıklayan Rum Lider Anastasiadis’e, “Bu saldırıları desteklemeyin, faillerini bulun ve cezalandırın” çağrısında bulundu.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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