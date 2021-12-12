Rumlar doğalgaz krizini tırmandırıyor

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Rum Enerji Bakanı Natasa Pilides, Exxon Mobil ve Katar devlet enerji şirketi konsorsiyumuna kiraladıkları 5 numaralı parselde ilk sismik çalışmalarının önümüzdeki yıl başlayacağını duyurdu.

TEYİT SONDAJLARI YAPILACAK

Doğalgaz bulunması halinde gelir paylaşımının nasıl olacağını belirleyen anlaşmayı Exxon Mobil adına şirketin Rum yönetimindeki temsilcisi Varnavas Theodossiu, Katar Enerji adına da uluslararası yatırımlar müdürü Ali el-Mana imzaladı. Şirket yetkilileri önceki gün yapılan imza töreni öncesinde ise Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüştü. Exxon Mobil-Katar konsorsiyumu, 2017’de Rumlar’dan 10 numaralı parseli de kiralamış ve orta ölçekli doğalgaz yatağına ulaşmıştı. Şirketin 4 yıl önce kiraladıkları parselde teyit sondajları yapması bekleniyor.