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Rumlar, Akdeniz’de yeni gerilim peşinde

#Rum#Akdeniz#Exxon Mobil
Rumlar, Akdeniz’de yeni gerilim peşinde

Kıbrıs Rum kesimi, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin deniz yetki alanı ilan ettiği bölgenin bir kısmını ABD-Katar ortaklığına kiraladı. Türkiye ve KKTC’nin “İzin vermeyeceğiz” tepkisi üzerine Rumlar, “Orası bizim” iddiasında bulundu.

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GÜNEY Kıbrıs Rum yönetimi, Doğu Akdeniz’de gerginliği tırmandıran adımlarını sürdürüyor. Rum Bakanlar Kurulu, Antalya açıklarında bir bölümü Türkiye’nin deniz yetki alanını içine giren bölgeyi Amerikan Exxon-Mobil-Katar ortaklığına kiraladı. Türkiye ve KKTC’nin sert tepkisi ve ‘İzin vermeyeceğiz’ uyarılarına, “Orası bizim, kararlı adımlar atacağız” karşılığı verdi.

TÜRKİYE’NİN ÇIKAR ALANI

Kıbrıs adası açıklarını tek taraflı olarak 13 parsele ayıran ve uluslararası şirketlere kiralayan Kıbrıs Rum yönetimi, bu defa herhangi bir ihaleye çıkmadan sessiz bir kiralama yaptı. Türkiye’nin BM’ye bildirdiği kıta sahanlığının bir bölümünü de kapsayan Kıbrıs adasının batısında, bir başka ifadeyle Antalya açıklarında, 5 numaralı parsel adını verdikleri bölgeyi, Amerikan Exxon Mobil şirketi ve Katar ortaklığındaki konsorsiyuma kiraladı.

Rumlar, Akdeniz’de yeni gerilim peşinde

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ANKARA: İZİN VERMEYECEĞİZ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç önceki gün sert bir açıklama yaparak Rumları uyardı ve “Türkiye, hiçbir yabancı ülkenin, şirketin veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla fırsat vermeyecek, ülkemizin ve KKTC’nin haklarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir” dedi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı’ndan da benzer bir açıklama geldi. Rumların Kıbrıs Türkleri’nin haklarının yanı sıra Türkiye’nin de haklarını gasp etmeye çalıştığına dikkat çeken KKTC, “Gereken her türlü tedbir alınacaktır” uyarısı yaptı.

RUMLARDAN KÜSTAH YANIT

Bölge ülkeleriyle Türkiye karşıtı ittifaklar içinde olan Rum yönetimi Türkiye ve KKTC’den gelen uyarılara dün cevap verdi. Rum Dışişleri Bakanlığı, “Exxon Mobil’e kiraladığımız bölge bizim egemenlik alanımız. Hidrokarbon arama faaliyetlerimize uluslararası hukuk ve Avrupa hukuku çerçevesinde son derece kararlı bir şekilde devam edeceğiz” karşılığı verdi.

EXXON MOBİL ARAMA SAHASINI GENİŞLETTİ

Yunanistan, İsrail ve Mısır’ın da desteğini arkasına alan Rum yönetimi, Türkiye ve KKTC’yi Akdeniz’deki enerji kaynaklarının paylaşılmasında devre dışı bırakmak amacıyla enerji şirketlerine farklı zamanlarda kiralamalar yaptı. Fransız Total ve İtalyan ENI şirketlerine çok sayıda parsel kiralayan Rumlar, Amerikan Exxon Mobil ve Katar ortaklığındaki konsorsiyuma 2017 yılında 10 numaralı parseli kiraladı. Bu parselde orta ölçekli doğalgaz yatağı bulan Exxon Mobil, parsele bitişik 5 numaralı parseli de Rumlar’dan kiralayarak Türkiye’nin kıta sahanlığını ihlal ediyor. Şirket bu ay sonu 10 numaralı parselde teyit sondajları yapacak.

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#Rum#Akdeniz#Exxon Mobil

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