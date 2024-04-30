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Ruang Yanardağı yeniden patladı

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#Ruang Yanardağı#Endonezya#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 10:40

Endonezya'daki Ruang Yanardağı'nda bir kez daha patlama meydana gelmesi sonucu uyarı seviyesi 4'e yükseltildi. Yanardağda iki hafta önce meydana gelen patlamanın ardından binlerce kişi evlerinden tahliye edilmişti.

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Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Ruang Yanardağı yeniden patladı. Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın lav ve kül püskürttüğü, alarm seviyesinin 3'ten 4'e çıkarıldığı bildirildi.

Patlamanın ardından eyaletteki Sam Ratulangi Uluslararası Havaalanında tüm operasyonlar durduruldu. Havaalanının yarın öğlene kadar kapalı kalacağı belirtildi.

Öte yandan yanardağda iki hafta önce meydana gelen patlamanın ardından binlerce kişi evlerinden tahliye edilmişti.

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#Ruang Yanardağı#Endonezya#Dünya

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