Rota ya AB’ye ya Rusya’ya dönecek: Moldova’da kritik seçim

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Oyların yaklaşık yüzde 70’inin sayıldığı referandumda yüzde 55’ten fazlası ‘hayır’, neredeyse yüzde 45’i ‘evet’ dedi. Referandumdan çıkacak nihai sonucun Moldova’nın bir süredir Batı’ya kırdığı rotayı mı sürdüreceği yoksa Rusya ile yakın ilişkilere mi döneceğini belirlemesi öngörülüyor.

MOSKOVA’DAN PARA TRANSFERİ

3 milyonun üzerinde seçmen, 234’ü yurt dışında, 30’u ise tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesinde olmak üzere toplam 2 bin 221 sandıkta oy kullandı. Yeniden seçilmek için yarışan görevdeki Cumhurbaşkanı Maia Sandu, kampanyasını AB üyeliği üzerine kurarken, seçmenlere “AB’ye çok yakınız. Bu fırsatı kaçırmamak çok önemli” mesajı verdi. Öte yandan Rusya’nın referandum sonucuna etki etmek için Moldova’ya yüklü miktarda para transferi yaptığı iddia ediliyor. Bu ay başlarında Moldovalı yetkililer, AB karşıtı oyları satın almak amacıyla 130 bin Moldovalının hesaplarına doğrudan 14 milyon Euro tutarında Rus fonu aktarıldığı uyarısında bulunmuştu. BBC’nin haberine göre ise, Moldova’ya Rusya, Ermenistan ve Türkiye üzerinden dönen yolcuların alışılmadık şekilde 2 ila 7 bin Euro arasında değişen miktarlarda nakit getirmeleri de Moskova’nın seçimlere müdahalesine örnek oluşturuyor. Yolcular üzerinden taşınan paranın Rusya yanlısı cumhurbaşkanı adayı Ilan Shor’un kampanyası için kullanıldığı belirtiliyor.