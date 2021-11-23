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DÃ¼nya Ä°ngiltere'den gelen haberi konuÅŸuyor. Ä°ngiliz otomobil ve uÃ§ak motoru Ã¼reticisi Rolls-Royce, tarihi uÃ§uÅŸu ile dÃ¼nya rekorunun yeni sahibi oldu.

Åžirketin tam elektrikli uÃ§aÄŸÄ± Spirit of Innovation'Ä±n (Ä°novasyon Ruhu) hÄ±z rekoru kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Saatte 623 kilometre hÄ±za ulaÅŸan uÃ§ak dÃ¼nya rekorunun yeni sahibi oldu. Tam elektrikli bir uÃ§akla daha Ã¶nce kÄ±rÄ±lan rekor saatte 337,5 kilometre olarak kayÄ±tlara geÃ§miÅŸti.

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Almanya merkezli Siemens'in 'Extra 330LE' isimli elektrikli uÃ§aÄŸÄ± Nisan 2017'de bu hÄ±za ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Test uÃ§uÅŸu, 16 KasÄ±m'da BirleÅŸik KrallÄ±k Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Boscombe Down deneysel uÃ§ak test sahasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Test uÃ§uÅŸu sÄ±rasÄ±nda, uÃ§aÄŸa Rolls-Royce'un UÃ§uÅŸ OperasyonlarÄ± DirektÃ¶rÃ¼ Phil O'Dell tarafÄ±ndan pilotluk yapÄ±ldÄ±.

Spirit of Innovation 3 bin metreyi 202 saniyede tÄ±rmanarak bir baÅŸka rekora daha imza attÄ±.

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Veriler, onay iÃ§in dÃ¼nya havacÄ±lÄ±k kayÄ±tlarÄ±nÄ± kontrol eden Federation Aeronautique Internationale'ye (DÃ¼nya Hava SporlarÄ± Federasyonu) gÃ¶nderildi.

Rolls-Royce CEO'su Warren East Ä°ngiliz Daily Mail gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada uÃ§aÄŸÄ±n uÃ§aÄŸÄ±n ÅŸu anda tek bir ÅŸarjla 30 dakikadan fazla uÃ§abildiÄŸini belirtti.

AynÄ± aÃ§Ä±klamada East ilk hedeflerinin tek ÅŸarj ile 160 kilometre menzile ulaÅŸmak olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.

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