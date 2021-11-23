HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2021 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEMDÜNYABÄ°GPARASPOR ARENAKELEBEKYAÅžAMYAZARLAR
HÃ¼rriyet Arama
Bulgaristanda facia Yolcu otobÃ¼sÃ¼ alev alev yandÄ±: 46 can kaybÄ±Bulgaristan'da facia! Yolcu otobüsü alev alev yandÄ±: 46 can kaybÄ±#YangÄ±n
Asgari Ã¼cretle ilgili Ã¶nemli ihtimal... MaaÅŸlarÄ± bÃ¶yle arttÄ±rÄ±yorAsgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... MaaÅŸlarÄ± böyle arttÄ±rÄ±yor#Asgari Ücret
Zirve arapsaÃ§Ä± Trabzonspor kazanÄ±nca...Zirve arapsaçÄ±! Trabzonspor kazanÄ±nca...#Trabzonspor
Son dakika... Bakan Bilgin duyurdu Asgari Ã¼crette Ã¶nemli geliÅŸmeSon dakika... Bakan Bilgin duyurdu! Asgari ücrette önemli geliÅŸme#Asgari Ücret
MÃ¼slÃ¼meâ€™nin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili flaÅŸ geliÅŸme TutuklandÄ±Müslümeâ€™nin ölümüyle ilgili flaÅŸ geliÅŸme! TutuklandÄ±#Müslüme
Ã‡ok sayÄ±da kent alarmda PeÅŸ peÅŸe uyarÄ±lar... Dikkat: Ã‡ok kuvvetli olacakÇok sayÄ±da kent alarmda! PeÅŸ peÅŸe uyarÄ±lar... Dikkat: Çok kuvvetli olacak#Meteoroloji
YatÄ±rÄ±mcÄ±lar dikkat AltÄ±nda ABD etkisi... Sert dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ varYatÄ±rÄ±mcÄ±lar dikkat! AltÄ±nda ABD etkisi... Sert düÅŸüÅŸ var#AltÄ±n
DÃ¼nya bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri konuÅŸuyor... Ä°ÅŸte rekorun yeni sahibiDünya bu görüntüleri konuÅŸuyor... Ä°ÅŸte rekorun yeni sahibi#Ä°ngiltere
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu mu Abdullah GÃ¼l mÃ¼KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu mu Abdullah Gül mü?#KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu
ErdoÄŸan: Ekonomik kurtuluÅŸ savaÅŸÄ±ndan milletimizi zaferle Ã§Ä±karacaÄŸÄ±zErdoÄŸan: Ekonomik kurtuluÅŸ savaÅŸÄ±ndan milletimizi zaferle çÄ±karacaÄŸÄ±z#Kabine ToplantÄ±sÄ±
Bu kez Jennifer Lopez, Hadiseyi taklit ettiBu kez Jennifer Lopez, Hadise'yi taklit etti#Hadise
Terimi bekleyen aÄŸÄ±r ceza Yiyorsa...Terim'i bekleyen aÄŸÄ±r ceza! 'Yiyorsa...'#Fatih Terim
Yok bÃ¶yle hediye EÅŸinin 50 yaÅŸÄ±na Ã¶zel...Yok böyle hediye! EÅŸinin 50 yaÅŸÄ±na özel...#Kütüphane
PKK ile iliÅŸkiler nasÄ±l minimize edilebilirPKK ile iliÅŸkiler nasÄ±l minimize edilebilir?#Engin Altay
Derbide Ã§Ä±ldÄ±rtan olay Diagne, Mert, Ä°rfan...Derbide çÄ±ldÄ±rtan olay! Diagne, Mert, Ä°rfan...#Galatasaray
HABERLERDünya Haberleri

Rolls-Royce'un tam elektrikli uçaÄŸÄ± dünya rekoru kÄ±rdÄ±

#Ä°ngiltere#Dünya Rekoru#Uçak
Rolls-Royceun tam elektrikli uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼nya rekoru kÄ±rdÄ±

Ä°ngiliz otomobil ve uçak motoru üreticisi Rolls-Royce, tam elektrikli uçaÄŸÄ± Spirit of Innovation'Ä±n (Ä°novasyon Ruhu) saatte 623 kilometre hÄ±za ulaÅŸarak dünya rekoru kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Haberin DevamÄ±

DÃ¼nya Ä°ngiltere'den gelen haberi konuÅŸuyor. Ä°ngiliz otomobil ve uÃ§ak motoru Ã¼reticisi Rolls-Royce, tarihi uÃ§uÅŸu ile dÃ¼nya rekorunun yeni sahibi oldu.

Åžirketin tam elektrikli uÃ§aÄŸÄ± Spirit of Innovation'Ä±n (Ä°novasyon Ruhu) hÄ±z rekoru kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Saatte 623 kilometre hÄ±za ulaÅŸan uÃ§ak dÃ¼nya rekorunun yeni sahibi oldu. Tam elektrikli bir uÃ§akla daha Ã¶nce kÄ±rÄ±lan rekor saatte 337,5 kilometre olarak kayÄ±tlara geÃ§miÅŸti.

Â

Rolls-Royceun tam elektrikli uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼nya rekoru kÄ±rdÄ±

Almanya merkezli Siemens'in 'Extra 330LE' isimli elektrikli uÃ§aÄŸÄ± Nisan 2017'de bu hÄ±za ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Test uÃ§uÅŸu, 16 KasÄ±m'da BirleÅŸik KrallÄ±k Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Boscombe Down deneysel uÃ§ak test sahasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Test uÃ§uÅŸu sÄ±rasÄ±nda, uÃ§aÄŸa Rolls-Royce'un UÃ§uÅŸ OperasyonlarÄ± DirektÃ¶rÃ¼ Phil O'Dell tarafÄ±ndan pilotluk yapÄ±ldÄ±.

Spirit of Innovation 3 bin metreyi 202 saniyede tÄ±rmanarak bir baÅŸka rekora daha imza attÄ±.

Haberin DevamÄ±

Â

Rolls-Royceun tam elektrikli uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼nya rekoru kÄ±rdÄ±

Veriler, onay iÃ§in dÃ¼nya havacÄ±lÄ±k kayÄ±tlarÄ±nÄ± kontrol eden Federation Aeronautique Internationale'ye (DÃ¼nya Hava SporlarÄ± Federasyonu) gÃ¶nderildi.

Rolls-Royce CEO'su Warren East Ä°ngiliz Daily Mail gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada uÃ§aÄŸÄ±n uÃ§aÄŸÄ±n ÅŸu anda tek bir ÅŸarjla 30 dakikadan fazla uÃ§abildiÄŸini belirtti.

AynÄ± aÃ§Ä±klamada East ilk hedeflerinin tek ÅŸarj ile 160 kilometre menzile ulaÅŸmak olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Ä°ngiltere#Dünya Rekoru#Uçak

BAKMADAN GEÇME!

Asgari Ã¼cretle ilgili Ã¶nemli ihtimal... MaaÅŸlarÄ± bÃ¶yle artÄ±rÄ±yor

Asgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... MaaÅŸlarÄ± böyle artÄ±rÄ±yor

#Asgari Ücret
25 yÄ±l Ã¶nce aynÄ± karede ÅŸimdi aynÄ± sette

25 yÄ±l önce aynÄ± karede ÅŸimdi aynÄ± sette

#Zeynep Kankonde
Naz Ã‡aÄŸla Irmak ve Sarp LevendoÄŸlunun aÅŸk pozu

Naz ÇaÄŸla Irmak ve Sarp LevendoÄŸlu'nun aÅŸk pozu!

#Çetin Altay