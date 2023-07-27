Rodos’ta yangın OHAL’i

Haberin Devamı

Hava sıcaklığının dün bazı bölgelerde 46 dereceye çıktığı Yunanistan’ın Rodos, Eğriboz ve Korfu adalarındaki yangınlar günlerdir söndürülemiyor. Rodos’ta 18 Temmuz’da başlayan ve adanın yüzde 10’unu kül eden yangın, dün de tüm şiddetiyle devam etti. Dokuz günde, yaklaşık 200 bin dönüm arazi yandı. Sivil Koruma Genel Sekreterliği’nin emri ile Rodos’un tümü olağanüstü hal bölgesi ilan edildi. Bu uygulama, 23 Temmuz’da adanın sadece güneyi için başlatılmıştı.





TÜRK UÇAĞI DA DEVREDE

Hükümete eleştiriler yangına geç müdahale etmekte yoğunlaştı. Yangın söndürme uçaklarının adadaki ilk uçuşlarını, yangının çok geniş ormanlık araziye yayıldıktan sonra, 21 Temmuz’da gerçekleştirdikleri belirtildi. Türkiye’den gönderilen yangın söndürme uçağı ve 1 adet helikopter, dün de yangın noktalarına tonlarca su döktü. Canadair tipi yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 Yunan pilotun yanı sıra, hayvanlarını kurtarmak isterken alevlerin sardığı bir Yunan çoban, bir çiftçi ve van aracında yaşayan bir kadın da hayatını kaybetti. Yangınlar tüm şiddetiyle devam ederken hem Magnesia hem de Lamia’da çok sayıda köyün tedbir amaçlı boşaltıldığı kaydedildi.





Haberin Devamı

İTALYA VE CEZAYİR DE YANIYOR

Yunanistan’ın yanı sıra CEZAYİR ve İtalya’da da yangınlar sürüyor. Cezayir, İtalya ve Yunanistan’da 40’tan fazla kişi yangınlarda can verirken on binlerce kişi tahliye ediliyor. İtalya’da Puglia ve Sicilya’da orman yangınları sebebiyle dört kişi yaşamını yitirdi. En çok yaşamını yitiren ise Cezayir’de oldu. Kıyı eyaleti Bejaia’daki alevler 34 kişinin yaşamına mal oldu.