Robotlar sihirli cinimiz olacak

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Dünyanın en zengin insanı Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, yapay zekânın yükselişiyle 21’nci yüzyıl içerisinde insanlığın artık çalışmak zorunda kalmayacağını öne sürdü. İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen “yapay zekâ” güvenliği zirvesine katılan Musk, İngiliz Başbakan Rishi Sunak ile paylaştığı sahnede geleceğe dair öngörülerini anlattı. Musk, “robotların bir insanın sahip olabileceği en iyi arkadaş” olacaklarını belirterek, her konuşmayı hatırlayacaklarını ve sahiplerinin sınırsız dilekleri yerine getirebilen “sihirli cinler” haline geleceklerini söyledi. “İlk kez en akıllı insandan daha akıllı bir şeye sahip olacağız. Hiçbir işe ihtiyaç duyulmayan bir nokta gelecek” diyen Musk, insanların kendi kişisel tatminleri için çalışmaya devam edebileceklerini ancak temelde yapay zekâ sayesinde çalışmaya gerek kalmayacağını belirtti.

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İŞLER KÖTÜ GİDERSE

Milyarder işinsanı Musk, bütün potansiyeline rağmen hükümetlerin yapay zekâ güvenliği konusunda düzenlemelere gitmesi gerektiğini de kaydetti. “Yapay zekâ büyük olasılıkla iyilik için bir güç olacak ama kötü gitme şansı sıfır değil” şeklinde konuşan Musk, robotların arızalanması durumunda “devre kesiciler” gibi fiziksel kapatma düğmelerine de ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.