Robot sanatçı Ai-Da’ya Mısır’da 10 gün ‘gözaltı’

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İngiliz Guardian’a göre, sınır yetkilileri, Ai-Da’yı bir casusluk komplosunun parçası olabileceği şüphesiyle 10 gün gözaltında tuttu ve çarşamba serginin açılışına saatler kala ‘serbest bıraktı’. Gözaltı kararına gerekçe olarak da Ai-Da’nın bir modemi olması ve gözlerinde kamera bulunması gösterildi.

Mısır-İngiltere arasında diplomatik gerilime de yol açan olay üzerine, İngiltere’nin Kahire Büyükelçisi devreye girdi. Ai-Da’nın yaratıcısı Aidan Meller ise stresli zamanlar geçirdiklerini söyledi. “Geleceğin Vizyonu” olarak nitelenen Ai-Da’nın, gözlerindeki kameralar sayesinde ortaya çıkardığı soyut eserler uzmanlardan tam not alıyor. Ai-Da’nın son eserlerine de ev sahipliği yapacak olan “Forever Is Now” adlı çağdaş sanat sergisi, Büyük Giza Piramiti’nde uzun yıllar sonra izin verilen ilk çağdaş sanat sergisi olması bakımından büyük önem taşıyor.