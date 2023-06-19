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Robot polis iş başında

Güncelleme Tarihi:

#Singapur Havalimanı#Black Mirror#Singapur
Robot polis iş başında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 07:00

360 derecelik görüşe sahip robotlar, 5 yıllık deneme geliştirme sürecinin ardından Singapur Polis Gücü’ne katıldı.

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Singapur Havalimanı’nda robot polisler devriye geziyor. Nisandan beri terminaldeki iki robot, bir acil durumda bölgeyi kordon altına alıyor, sivilleri uzak durmaları için uyarıyor. Yolcular, yaklaşık 2 metre boyundaki robotu “fark etmemenin zor olduğunu”, “Black Mirror filmi gibi hissettirdiğini” söylüyor. Singapur polisi, nisandan beri terminalde “iyi iş çıkaran” robotların aşamalı olarak 5 milyon nüfuslu şehir devletinin geneline konuşlandırılmaya başlanacağını söyledi. Singapur’da, koronavirüs sırasında havalimanında sosyal mesafe kurallarına uyulması için robot köpekler kullanılmıştı.

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#Singapur Havalimanı#Black Mirror#Singapur

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