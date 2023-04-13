Riyad ve Şam elçilikleri açma kararı aldı

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Cidde’ye giden Mikdad, burada Suudi Dışişleri Bakan Yardımcısı tarafından karşılandı.

UÇUŞLAR BAŞLAYACAK

Ziyaret ile beraber iki ülkenin diplomatik misyonları tekrar aktif hale getirme ve karşılıklı uçuşları başlatma kararı aldığı açıklandı. Öte yandan Katar Dışişleri Bakanlığı, önceki gün Arap ülkelerinin Suriye’nin Arap Birliği’ne geri dönmesini görüşmek üzere cuma günü Cidde’de bir araya geleceğini açıklamıştı. Amerikan Wall Street Journal’ın özel haberine göre, birliğin en az 5 üye ülkesi Suriye’nin geri dönmesine sıcak bakmıyor. Gazeteye konuşan kaynaklar; Fas, Kuveyt, Katar, Yemen ve Mısır’ın, Esad’ın birliğe dönmeden önce “tüm Suriyelilere geleceklerini tayin hakkı verdiğini görmek istediklerini” belirtti.