MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriResmi kanalda boş koltuk yayını
GeriDünya Resmi kanalda boş koltuk yayını
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 18.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Resmi kanalda boş koltuk yayını

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Resmi kanalda boş koltuk yayını
Abone Olgoogle-news

Belarus’ta 9 Ağustos’taki başkanlık seçimleriyle başlayan kaos sürüyor.

Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko karşıtı gösterilere devlet televizyonu çalışanları da katıldı. Dün sabah iş bırakma eylemi başlatan “Belarus-1” çalışanları, stüdyodaki koltuklarını boş bırakarak bir saate yakın müzik yayını yaptı. Bunun ardından da eskiden kayda alınmış programlar yayınlandı. Televizyon kanalı çalışanları işten ayrılmadıklarını, sadece greve gittiklerini açıkladı. Belarus genelinde yüzlerce fabrikada da iş bırakma eylemleri yapıldı. Öte yandan işçileri grevden caydırmak için fabrikalardan birine giden Lukaşenko ile kalabalık arasında gergin anlar yaşandı. Başkent Minsk’teki “MZKT” fabrikası işçileriyle konuşan Lukaşenko, “Ülkemizi buhrana sürüklemeyin. İş bırakmak çözüm değil. Kendinize kötülük yapıyorsunuz” dedi. Ancak işçiler tarafından “İstifa” sloganlarıyla protesto edildi.

YENİ SEÇİME ŞARTLI EVET

Muhalefetin seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerini ilan etmeleri ve Avrupa’dan da seçimlerin güvenilirliğine yönelik sert eleştiriler gelmesinin ardından Lukaşenko dün, önce anayasa değişikliği yapılması şartıyla yeniden seçime gidilebileceğini söyledi. Uzmanlar ise bunun en az bir yıl süreceğine işaret ederek, Lukaşenko’nun anayasa değişikliği sözleriyle tepkileri dindirmek ve zaman kazanmak peşinde olduğunu söyledi.

False
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle