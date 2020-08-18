Resmi kanalda boş koltuk yayını

Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko karşıtı gösterilere devlet televizyonu çalışanları da katıldı. Dün sabah iş bırakma eylemi başlatan “Belarus-1” çalışanları, stüdyodaki koltuklarını boş bırakarak bir saate yakın müzik yayını yaptı. Bunun ardından da eskiden kayda alınmış programlar yayınlandı. Televizyon kanalı çalışanları işten ayrılmadıklarını, sadece greve gittiklerini açıkladı. Belarus genelinde yüzlerce fabrikada da iş bırakma eylemleri yapıldı. Öte yandan işçileri grevden caydırmak için fabrikalardan birine giden Lukaşenko ile kalabalık arasında gergin anlar yaşandı. Başkent Minsk’teki “MZKT” fabrikası işçileriyle konuşan Lukaşenko, “Ülkemizi buhrana sürüklemeyin. İş bırakmak çözüm değil. Kendinize kötülük yapıyorsunuz” dedi. Ancak işçiler tarafından “İstifa” sloganlarıyla protesto edildi.

YENİ SEÇİME ŞARTLI EVET

Muhalefetin seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerini ilan etmeleri ve Avrupa’dan da seçimlerin güvenilirliğine yönelik sert eleştiriler gelmesinin ardından Lukaşenko dün, önce anayasa değişikliği yapılması şartıyla yeniden seçime gidilebileceğini söyledi. Uzmanlar ise bunun en az bir yıl süreceğine işaret ederek, Lukaşenko’nun anayasa değişikliği sözleriyle tepkileri dindirmek ve zaman kazanmak peşinde olduğunu söyledi.