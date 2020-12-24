Rekorlar kraliçesi

11 Aralık’ta yayınladığı albümle, bir hafta içinde 1 milyon satarak ilk sıraya yerleşen Swift, David Bowie’den sonra, 1 yılda 2 farklı albümle müzik listelerinde zirveye yerleşen ilk sanatçı oldu. Swift, 31 Temmuz’da yayınladığı ‘Folklore’ albümüyle de listelerde birinci olmuştu.

8 yıl içinde 6 albümle birinci sıraya yerleşen Taylor Swift, bu alanda da rekorun sahibi oldu. Önceki rekor, 11 yılda 6 albümle liste başı olan Madonna’ya aitti.