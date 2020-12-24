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Haber Giriş: 24.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rekorlar kraliçesi

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Rekorlar kraliçesi
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ABD’li pop yıldızı Taylor Swift (31), son albümü ‘Evermore’ ile İngiltere müzik listelerinde birçok rekora imza attı.

11 Aralık’ta yayınladığı albümle, bir hafta içinde 1 milyon satarak ilk sıraya yerleşen Swift, David Bowie’den sonra, 1 yılda 2 farklı albümle müzik listelerinde zirveye yerleşen ilk sanatçı oldu. Swift, 31 Temmuz’da yayınladığı ‘Folklore’ albümüyle de listelerde birinci olmuştu.

8 yıl içinde 6 albümle birinci sıraya yerleşen Taylor Swift, bu alanda da rekorun sahibi oldu. Önceki rekor, 11 yılda 6 albümle liste başı olan Madonna’ya aitti.

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