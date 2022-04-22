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Rekor teklif

#Maradona#Forma#Açık Artırma
Rekor teklif

Dünya futbolunun efsane ismi Maradona’nın 1986 Dünya Kupası yarı final maçında İngiltere’ye karşı ‘Tanrının Eli’ golünü attığı maçta giydiği forma açık artırmaya çıkarıldı.

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Londra merkezli Sotheby’s ile açık artırmaya çıkarılan forma 24 saat içerisinde 5 milyon dolar değere ulaştı. Müzayede 5 Mayıs’ta sona erecek ve bu zamana kadar rakamın iki katına yaklaşması bekleniyor.

Maradona, İngiltere ile oynanan çeyrek final maçında iki gol atarak takımını bir üst tura taşırken, gollerden ilkini eliyle atmıştı. Bu gol, ‘Tanrının Eli’ olarak kayıtlara geçerken galibiyeti getiren vuruş ise ‘Yüzyılın Golü’ olarak tarihteki yerini almıştı. ‘Tanrı’nın Eli’ golünde istemeden topu Maradona’ya atan İngiliz orta saha oyuncusu Steve Hodge, maç bitiminde efsane oyuncudan maç sonrası formasını alarak saklamıştı. 2002’den beri Manchester’daki Ulusal Futbol Müzesi’nde sergilenen forma üzerine tartışmalar da son dönemde sıkça arttı.

KIZI: ORİJİNALİ DEĞİL

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Maradona’nın kızı Dalma, açık artırmayla satılacak bu formanın gerçek olmadığını savunurken, “Steve Hodge, babamın ikinci yarıda giydiği formaya sahip olduğunu düşünüyor ancak yanılıyor. Hodge’daki forma, babamın ilk yarıda giydiği forma. Satılacak olan forma, babamın golü attığı esnada giydiği forma değil.” ifadelerini kullandı. Hodge ve müze yetkilileri ise formanın orijinal olduğunu savunuyor.

 

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#Maradona#Forma#Açık Artırma

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