Rekor Covid-19 vakası görülen Avusturya'da aşısızlara kısıtlamalar gündemde

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Koronayı bilen Gates yeni tehlikeyi açıkladı... Acı itirafKoronayı bilen Gates yeni tehlikeyi açıkladı... Acı itiraf!#Bill Gates
Meteoroloji duyurdu Tam kış geldi derken... Dikkat çeken hafta sonu detayıMeteoroloji duyurdu! Tam kış geldi derken... Dikkat çeken hafta sonu detayı#Meteoroloji
Mesut Özil ve Farioli iddiası Herkes bunu merak ediyordu... Ben söylemiştim...Mesut Özil ve Farioli iddiası! Herkes bunu merak ediyordu... "Ben söylemiştim..."#Süleyman Hurma
Samurayda hedife kılıfı Satışı 68 yıldır yasak ama...Samurayda hedife kılıfı! Satışı 68 yıldır yasak ama...#Başak Cengiz
Samuray kılıcıyla kadın katleden adam deli miSamuray kılıcıyla kadın katleden adam deli mi?#Başak Cengiz
Kentsel dönüşümde en büyük engeldi İstanbulda önemli değişiklikKentsel dönüşümde en büyük engeldi! İstanbul'da önemli değişiklik#İstanbul
Aşı karşıtlarına kötü haber... Yeni kısıtlama yoldaAşı karşıtlarına kötü haber... Yeni kısıtlama yolda!#Koronavirüs
Yüz yüze eğitimde ilk ara tatil bugün başlıyor: Uzmanlar uyardıYüz yüze eğitimde ilk ara tatil bugün başlıyor: Uzmanlar uyardı!#Ara Tatil
Salgının seyrine dair dikkat çekici saptamalar... Hastaların çoğu genç ve aşısızSalgının seyrine dair dikkat çekici saptamalar... Hastaların çoğu genç ve aşısız#Koronavirüs Aşısı
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştuHülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu#Magazin Tarihi
Milli Takımda şok ayrılık 24 saat sürdü... Kuntzun o sözlerini duyar duymaz...Milli Takım'da şok ayrılık! 24 saat sürdü... Kuntz'un o sözlerini duyar duymaz...#Tuğberk Tanrıvermiş
Karamollaoğlu, ittifak ve koltuk meselesi için ne dediKaramollaoğlu, ittifak ve koltuk meselesi için ne dedi?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
UEFAnın cevabı ortaya çıktı Galatasaray markası ve başvuru skandalıUEFA'nın cevabı ortaya çıktı! "Galatasaray markası ve başvuru skandalı!#Galatasaray
Yüzlerce milyonluk mücadele yeni boyut kazandı: Paralı davasında üçüncü raundYüzlerce milyonluk mücadele yeni boyut kazandı: Paralı davasında üçüncü raund#Enver Paralı
İstanbul’da Hamlet, Hamburg’da garsonİstanbul’da Hamlet, Hamburg’da garson#Elit İşcan
HABERLERDünya Haberleri

Rekor Covid-19 vakası görülen Avusturya'da aşısızlara kısıtlamalar gündemde

#Koronavirüs#Avusturya#Dünya
Rekor Covid-19 vakası görülen Avusturyada aşısızlara kısıtlamalar gündemde

Avusturya'da Covid-19 vakaları rekor sayılara ulaşırken, ülkede günler sonra iki doz aşı olmayanlara yönelik kısıtlama önlemleri başlatılabilir.

Haberin Devamı

Fededral yönetimin olru vermesi halinde Yukarı Avusturya kısıtlamalar başlayacak. Salzburg'da da yeni önlemler alınması planlanıyor.

Başbakan Alexander Schallenberg aşı olmayanlara yönelik bir ulusal düzeydeki önlemlerin "büyük ihtimalle kaçınılmaz olduğunu" söylerken "Diğerleri tereddüt etiği için halkın üçte ikisi zorluk çekmemeli" dedi.

Almanya ve Çek Cumhuruyeti'ne sınırı bulunan Yukarı Avusturya'nın 1,5 milyon kişilik nüfusu bulunuyor. Bölge ülkedeki en büyük vaka ve en düşük aşılanma sayılarına sahip.

Avusturya Koronavirüs Komisyonu son 24 saatte ulusal düzeyde 11.975 Covid-19 vakasının kayıtlara geçtiğini söyledi ve bunun "ciddiye alınması gereken bir tehdit olduğu" uyarısında bulundu.

Avusturya'nın haftalık vaka oranı da komşu Almanya'dan çok daha yüksek. Geçtiğimiz günlerde Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn bir aşısızlar pandemisi uyarısında bulunmuştu.

Gözden Kaçmasın

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandıBilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!Haberi görüntüle

Almanya'da da ilk kez günlük 50 bini aşkın Covid vakası kayıtlara geçti. Ülkenin yüsde 67,3'lük aşıanma oranı Avusturya'dan biraz daha fazla.

Haberin Devamı

HOLLANDA'DA REKOR VAKA SAYISI

Hollanda'da da vakalar yükselişe geçti. Son 24 saate rekor düzeyde, 16. 364 vaka tespit edildiği duyurulurken, hastaneye yatış sayılarında da artış olduğu bildirildi.

Hollanda Salgın Yönetim Ekibi'nin ülke genelinde iki haftalık kısmi kısıtlama tavsiyesi yaptığı, kamusal etkinliklerin iptal edilmesini, sinema ve tiyatroların kapatılmasını istediği kaydediliyor.

Ancak geçici hükümetin Cuma günü karar alabileceği ve teklif edilen önlemlerin tümünün hayata geçirilmeyebileceği ifade ediliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Avusturya#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

#Gökçe Bahadır
Seçenekler netleşiyor ETYde Finlandiya modeli

Seçenekler netleşiyor! ETY'de Finlandiya modeli

#EYT