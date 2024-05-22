Reisi için ilk cenaze töreni yapıldı: Yüz binler uğurluyor

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetteki diğer 8 kişi için ilk cenaze töreni dün Tebriz kentinde yapıldı. Törene on binlerce kişi katıldı. Ülke çapındaki şehirlerde de binlerce kişi Reisi ve beraberindekilerin yasını tutmak için toplandı.

TEBRİZ, KUM VE TAHRAN’DA TÖREN

Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin tabutunu taşıyan kamyonu binlerce kişi takip etti. Cenazeler Tebriz’in ardından önce Tahran sonra Kum kentine götürüldü. Kum kentinde binlerce İranlı cenazeleri karşılamak için Fatıma-i Masume Türbesi’nde toplandı. Cenazeler dualar eşliğinde Fatıma-i Masume Türbesi’ne sürüldü. Cemkeran Camisi’nde düzenlenen törenin ardından cenazeler tekrar Tahran’a götürüldü. Bugün yabancı ülkelerin temsilcilerinin de katılacağı Tahran’daki töreni, ülkenin dini lideri Ali Hamaney yönetecek. Meşhed kentinde yapılacak son törenin ardından Reisi’nin naaşı Meşhed’de, Abdullahiyan’ın cenazesi ise Tahran’da defnedilecek.

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ÖZEL KALEMİ KAZAYI ANLATTI

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, kazanın nedeninin araştırılması talimatını verdiğini açıkladı. Bu arada Reisi’nin konvoyunda bulunan helikopterlerden birinde seyahat eden cumhurbaşkanı ofisi başkanı Golam Muhsin İsmaili, kazayla ilgili şunları anlattı: ”Açık bir havada Tebriz’e uçuş başladı. 45 dakika sonra sisli bir havaya girdik. Kısa süre sonra çıktık. Bizim pilot Reisi’yi taşıyan helikopterin acil iniş yapmış olabileceğini söyledi. Helikopterdeki Tebriz Cuma İmamı Haşimi ile 3 saat boyunca birkaç kez telefonda konuşabildik, sonra kesildi. Kaza yerini bulduğumuzda, Reisi ve diğerlerinin hemen öldüğünü, ancak Haşimi’nin birkaç saat daha yaşadığını anladık.”

CENAZEYE YILMAZ VE FİDAN KATILACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için bugün Tahran’da düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

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SEÇİM HAZİRANDA ADAYLAR KONUŞULUYOR: O KOLTUĞA KİM OTURACAK

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ani ölümünden sonra boşalan koltuğa oturan yardımcısı Muhammed Muhbir, cumhurbaşkanlığı seçimi tarihini 28 Haziran olarak açıkladı. Seçim tarihinin belli olmasıyla ülkede hem ultra muhafazakar hem de reformist kesimlerden muhtemel cumhurbaşkanı adayları da konuşulmaya başlandı. Muhafazakar kanattan Muhammed Muhbir’in yanı sıra, Said Celili, Muhammed Bekir Kalibef, Mehrdad Bazrpaş’ın isimleri öne çıkıyor.

- Geçici cumhurbaşkanlığını devralmasına karşın Muhammed Muhbir’in, hükümet çevresinde “popüler bir isim olmadığı” belirtiliyor. Hatta Reisi’nin yakın çevresinin, kısa süre önce Muhbir’i cumhurbaşkanı yardımcılığı görevinden almayı değerlendirdiği öne sürülüyor.

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Vekil Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir’in başkanlık ettiği kabine toplantısında İbrahim Reisi ’nin koltuğu boş bırakılmıştı.

RADİKAL Mİ ILIMLI MI

- İran meclis başkanı Mehrdad Bazrpaş, Reisi’nin en önemli rakibi olarak görülüyor. Geçmişte Reisi ve ekibinin Bazrpaş’ın meclisin başına geçmesini engellemeye çalıştığı öne sürülüyor.

- Ultra muhafazakâr olarak nitelendirilen Said Celili’nin da muhtemel adaylar arasında olduğu konuşuluyor. Celili, ABD ile her türlü etkileşime karşı çıkan radikal bir isim.

- Kentsel gelişim bakanı olarak görev yapan Muhammed Bekir Kalibef’in olası adaylığının, Reisi yönetiminin içindeki güçlü ve zengin isimler tarafından desteklenmesi bekleniyor.

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SON SÖZ HAMANEY’DE

- Ilımlı adaylar arasında ise İran’ın en popüler politikacılarından Cevad Zarif, ABD ile nükleer anlaşma imzalanmasına katkıda bulunan Ali Lericani ve 2021 seçimlerinde iyi bir performans sergileyen Abdulnasır Himmeti’nin isimleri öne çıkıyor. Hamaney’in bu isimlerin adaylıklarına onay verip vermeyeceği belirsiz. İran’da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyi’nin onayladığı adaylar arasından, halk oylamasıyla seçiliyor. Cumhurbaşkanlığı daha ziyade günlük icraya yönelik faaliyetlerde bulunurken politikaların belirlenmesi ve kararlarda bir numaralı yetkili isim dini lider oluyor.