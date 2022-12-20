Rehine krizi 48 saat sonra sona erdi: 35 ölü, 10 yaralı

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Pakistan’ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde Afganistan sınırı yakınından bulunan Bannu şehrinde Terörle Mücadele Dairesi’ne (CTD) bağlı karakola 18 Aralık’ta yaklaşık 15 silahlı saldırgan tarafından baskın düzenlenmişti. Karakolda bulunan güvenlik güçlerini rehin alarak, tutukluları serbest bırakan saldırganlar, düzenlenen operasyon ile etkisiz hale getirildi.



Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, tüm rehinelerin kurtarıldığını belirterek, operasyonda 33 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ve 2 özel kuvvetler personelinin hayatını kaybettiğini aktardı. Asif ayrıca, operasyon sırasında en az 10 güvenlik gücünün yaralandığını aktardı.



İsminin açıklanmaması kaydıyla basına konuşan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, "Tüm seçenekler başarısız oldu ve teröristler masum insanları serbest bırakmayı reddetti, bu yüzden güç kullanmaya karar verdik" dedi.Rehine krizinin ilk saatlerinde Taliban’ın Pakistan kolu olarak da adlandırılan Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) üyesi olduğu belirtilen saldırganların, Afganistan'a güvenli geçiş için yetkililerle müzakere etmek istediklerini ifade edilmişti.TTP, geçen ay ateşkese son verilmesinin ardından Pakistan’da saldırılarını artırdı.