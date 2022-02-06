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Rayan dayanamadı

#Rayan#Fas#Çukur
Rayan dayanamadı

Fas’ın Şafşavan kenti yakınlarındaki köyde oyun oynarken kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayan, kurtarma ekibinin ulaşmasına dakikalar kala yaşamını yitirdi.

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Ağız genişliği sadece 25 cm olan kuyunun 32 metre derinliğindeki Rayan’a ulaşmak için dün çalışmaların 5. gününde aşılması gereken sadece birkaç metre kalmıştı. Ancak toprak kayması riski olduğundan çalışmalar çok ağır ilerledi. Rayan’ın bulunduğu derinliğe ulaşmak için yatay tünel kazıldı, 5 buldozer ile çalışmalar sürdü. Kurtarma görevlileri kuyudan aşağı oksijen maskesi, yiyecek ve gıda indirirken; Rayan’ın çıkartıldığında tedavisi için sağlık ekipleri hazır bekletildi. Rayan’ın durumu içeriye uzatılan kamera ile izlendi. Ekiplerin, Rayan’ın önemli bir yükseklikten düşmesine karşın, başından hafif yaralandığını, genel olarak iyi ve bilincinin yerinde olduğunu belirlemesi umutları artırdı.

FAS KRALI’NDAN AİLEYE BAŞSAĞLIĞI

Ancak beş gün boyunca aralıksız süren kurtarma çalışmalarına rağmen Rayan kurtarılamadı. Arama kurtarma ekipleri dün akşam saatlerinde Rayan’ı kuyudan çıkardı ancak kısa süre sonra talihsiz çocuğun vefat haberi geldi. Fas Kraliyet ailesinin devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, çocuğun arama kurtarma ekipleri kendisine ulaşamadan vefat ettiği belirtildi. Açıklamada Fas Kralı 6. Muhammed’in, Rayan Oram’ın ailesine başsağlığı dileği paylaşıldı.

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#Rayan#Fas#Çukur

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