MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRapçi tartıştığı seyirciye saldırdı
GeriDünya Rapçi tartıştığı seyirciye saldırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 13.02.2020 - 16:12,Son Güncelleme:/

Rapçi tartıştığı seyirciye saldırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rapçi tartıştığı seyirciye saldırdı

Londra’da düzenlenen müzik ödülleri töreninde konuşan ünlü İngiliz rapçi Slowthai kendisini rahatsız ettiğini söylediği seyircilere saldırdı. Şarkıcı, seyircilere elindeki kadehi fırlattı.

6
  • Rapçi Slowthai tartıştığı seyirciye saldırdı
  • Rapçi Slowthai tartıştığı seyirciye saldırdı
  • Rapçi Slowthai tartıştığı seyirciye saldırdı
  • Rapçi Slowthai tartıştığı seyirciye saldırdı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

NME Müzik Ödülleri töreninde ‘yılın kahramanı’ ödülünü alan rapçi, sahnede konuşma yaptığı sırada seyircilerin yüksek ses çıkardığını belirterek rahatsız olduğunu söyledi ve elindeki mikrofonu seyircilerin bulunduğu alana attı. Seyirciler de yerden aldıkları mikrofonu ve ellerindeki yiyecekleri Slowthai’ye fırlattı.

İyice öfkelenen Slowthai ardından eline aldığı kadehteki içkiyi yere boşalttı ve kadehi seyircilere fırlattı. Bununla yetinmeyen Slowthai daha sonra sahneden indi ve seyirciler arasındaki bir kişiye saldırdı. Güvenlik görevlileri tarafından durdurulan rapçi dışarıya çıkartıldı.

Sıra dışı hareketleriyle bilinen Slowthai Eylül ayında katıldığı başka bir törende Boris Johnson’un kesik başını temsil eden yapay bir kesik başla sahneye çıkmıştı.

 

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (13.02.2020)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle