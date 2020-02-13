Rapçi tartıştığı seyirciye saldırdı

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NME Müzik Ödülleri töreninde ‘yılın kahramanı’ ödülünü alan rapçi, sahnede konuşma yaptığı sırada seyircilerin yüksek ses çıkardığını belirterek rahatsız olduğunu söyledi ve elindeki mikrofonu seyircilerin bulunduğu alana attı. Seyirciler de yerden aldıkları mikrofonu ve ellerindeki yiyecekleri Slowthai’ye fırlattı.

İyice öfkelenen Slowthai ardından eline aldığı kadehteki içkiyi yere boşalttı ve kadehi seyircilere fırlattı. Bununla yetinmeyen Slowthai daha sonra sahneden indi ve seyirciler arasındaki bir kişiye saldırdı. Güvenlik görevlileri tarafından durdurulan rapçi dışarıya çıkartıldı.

Sıra dışı hareketleriyle bilinen Slowthai Eylül ayında katıldığı başka bir törende Boris Johnson’un kesik başını temsil eden yapay bir kesik başla sahneye çıkmıştı.

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