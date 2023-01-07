Putin’in ‘taktik ateşkesi’ tutmadı

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Rusya Savunma Bakanlığı, cuma günü 12.00 itibariyle tüm ordu birliklerine ateşkes emri verildiğini, ancak Ukrayna ordusunun inisiyatife uymayarak Donbas bölgesinde operasyonlarını sürdürdüğünü duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, önceki akşam Putin’in inisiyatifini Ukrayna’yı kötüleyen algı operasyonu olarak tanımlayarak, “Rusya gerçekten barış istemiş olsaydı aralık ayı başında Ukrayna’nın sunduğu 10 maddelik barış planı teklifimizi kabul ederek askerlerini topraklarımızdan çekmeye başlardı” açıklamasıyla reddetti.

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Rusya’nın on birinci ayına giren Ukrayna savaşında ilk defa ilan ettiği tek taraflı ateşkesin nasıl sonuç vereceği dünya tarafından merakla bekleniyordu. Cuma günü saatler 12.00’yi gösterdiğinde Rus televizyon kanalları Savunma Bakanlığına dayanarak, “Şu an itibariyle Rusya tek taraflı olarak ateşkesi yürürlüğe koydu. Bizim topçu bataryaları susmuş olmasına rağmen Ukrayna tarafı ateşkese uymayarak, Donbas bölgesinde Donetsk şehri başta olmak üzere yerleşim birimlerini bombardımana tutmaya devam ediyor” dendi.

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ZELENSKİ: İKİ HEDEFİ VAR

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, “Hiçbir insani değere saygısı olmayan Putin, dini değerlerin arkasına saklanarak Noel bayramını Ukrayna’yı kötülemek ve barış istemeyen taraf olarak göstermek için ateşkes mizanseni oynatıyor. Putin’in sözde ateşkes ile iki önemli hedefi var. İlki dünyaya Rusya ateşkes ilan ederek insancıl davranıyor, savaşın devam etmesini asıl Ukrayna istiyor motifini işleyecek. İkinci ve en önemli hedefi 36 saatlik ateşkes molasını kullanarak Donbas cephesinde yıpranmış birliklerine nefes aldırtmak ve mühimmat sevkiyatını tamamlamak istiyor. Putin’in ateşkesinde en ufak iyi niyet belirtisi yoktur” dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, “Biz 12 Aralık 2022 tarihinde savaşta daha fazla kan akıtılmaması için Rus tarafına 10 maddeden oluşan Kiev barış planı önerileri sunduk. Planın can alıcı maddesi Putin’in 24 Şubat’ta Ukrayna üzerine gönderdiği ilhakçı ordularını yeni yıla kadar geri çekmesinin öngörüyordu. Rusya’nın barış istiyor olsaydı ateşkes yerine bu öneriyi hayata geçirmesi gerekirdi. Bunun yerine Kremlin, Ukrayna’dan çekilmeyeceklerini resmen ilan ederek barıştan yana olmadıklarını zaten gösterdi” ifadelerini kullandı.

BELARUS’TA HAREKETLİLİK

Ukrayna yönetimiyle Batılı devletler Rusya’nın ateşkes inisiyatifini barışla ilgisi olmayan taktik hamle olarak değerlendirirken, Rusya’nın bir numaralı müttefiki Belarus Cumhuriyeti topraklarında yeni bir askeri hareketlilik gözlendi. Rusya’dan yola çıkan onlarca askeri araçtan oluşan konvoy Belarus topraklarına ulaştı. Rusya’dan gelen yeni birlikleri 230. Askeri Tatbikat Alanı’nda karşılayan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko, ”Müşterek savunma ordumuzun gücünü arttırmaya devam ediyoruz. Gerektiğinde Rusya ile kurduğumuz birlik devletini savunmaya hazırız” demesi dikkat çekti.

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BİDEN: SAVAŞ EN KRİTİK NOKTADA

Rusya’nın 36 saatlik ateşkes ilanıyla savaşı durdurmak niyetinde olmadığı ABD tarafından da dile getirildi. ABD Başkanı Joe Biden’ın, savaşta bir yumuşama noktasına değil, tam tersine en kritik aşamaya gelindiği vurgusunu yaparak, “Bu yüzden Ukrayna’nın saldırgan karşısında kendini savunabilmesi için silah yardımının arttırılması gerek. Biz de bunu en kısa sürede yapacağız” diye konuştu. Biden’ın sözlerinin ardından Beyaz Saray’dan ABD’nin Ukrayna’ya 3 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım paketi hazırladığı açıklandı. Zırhlı personel taşıyıcı araçları ve obüsleri de kapsayacağı belirtilen yardım paketi, Kiev’e şu ana kadar tek seferde yapılan en büyük yardım olacak.

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ABD VE ALMANYA’DAN ZIRHLILAR GÖNDERİLECEK

Batılı ülkelerin Ukrayna’ya askeri desteğinin artarak devam edeceği açıklandı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Kiev yönetimine en yakın zamanda 50 adet “Bradley” zırhlı personel taşıyıcı araç sevkiyatı yapılacağını duyurdu. Almanya hükümeti ise sayıları 40 civarında olacak şekilde “Marder” zırhlı piyade araçları göndereceğini duyurdu. Almanya hükümeti, ayrıca iki aydan beri tartışma konusu olan Ukrayna’ya “Patriot” hava savunma sistemini gönderme kararını aldığını açıkladı.