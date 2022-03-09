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Putin’in kızı Instagram'ını kapattı

#Luiza Rozova#Putin#Kızı
Putin’in kızı Instagramını kapattı

Rusya Lideri Vladimir Putin’in ‘gizli kızı’ olduğu iddia edilen Luiza Rozova, Instagram hesabını kapattı.

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St. Petersburg’da yaşayan Rozova, Ukrayna işgalinin başından bu yana çok sayıda sosyal medya kullanıcısından eleştirel yorum ve hakaretler alıyordu. Instagram’da 84 bin takipçisi olan Luiza, beş ay önce ‘gizli’ kategorisine aldığı hesabını tamamen sildi.

Putin’in kızı Instagramını kapattı

18 yaşındaki genç kızın paylaşımlarına “katilin kızı, baban bir psikopat” gibi yorumlar yapılıyordu. Luiza, Rusya’nın en zengin kadınlarından biri olan, Svetlana Krivonogikh’in (45) kızı. Svetlana, kızının babasının Putin olduğu iddialarına hiçbir zaman yanıt vermedi.

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#Luiza Rozova#Putin#Kızı

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