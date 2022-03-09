Putin’in kızı Instagram'ını kapattı

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St. Petersburg’da yaşayan Rozova, Ukrayna işgalinin başından bu yana çok sayıda sosyal medya kullanıcısından eleştirel yorum ve hakaretler alıyordu. Instagram’da 84 bin takipçisi olan Luiza, beş ay önce ‘gizli’ kategorisine aldığı hesabını tamamen sildi.

18 yaşındaki genç kızın paylaşımlarına “katilin kızı, baban bir psikopat” gibi yorumlar yapılıyordu. Luiza, Rusya’nın en zengin kadınlarından biri olan, Svetlana Krivonogikh’in (45) kızı. Svetlana, kızının babasının Putin olduğu iddialarına hiçbir zaman yanıt vermedi.