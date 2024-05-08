Putin’in beşinci dönemi başladı

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Böylece Putin, şimdiki 6 yıllık başkanlıkla 2030’a gelindiğinde tüm Rusya tarihinde Çar İvan Grozni, Çariçe 2’nci Yekaterina ve hatta Sovyet lideri Stalin’i geride bırakarak iktidarda en uzun süre kalan kişi unvanına erişmiş olacak.

REKORA DOĞRU GİDİYOR

Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ettiği sırada Kremlin Sarayı’nda düzenlenen seromoninin 2018 yılından farklı olarak daha sönük ortamda gerçekleşmesi gözden kaçmadı. Göze çarpan yegane tanıdık figür Amerikalı sinema oyuncusu Steven Seagal oldu.

4 BATILI ELÇİ TÖRENDE

Törende Batılı ülkelerden sadece Fransa, Slovakya, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi büyükelçileri hazır bulunurken, birçok Avrupa ülkesi diplomatı törene katılmamayı tercih etti. Almanya ve ABD büyükelçileri danışma görüşmeleri için Putin’in yemin törenine sayılı gün kala ülkelerine çağrıldı. Kremlin’deki tören Rusya yönetimi ve ona yakın 2500 civarında yerli konuğun şahitliğinde gerçekleşmiş oldu. Anayasa üzerine yemin eden Putin, Batı’ya da mesaj vererek “Rusya’nın üzerine gelmeye devam ederek bizi zayıflatmaya çalışmak mı, yoksa eşitler masasına oturmak mı ne istediklerine karar versinler” dedi.

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ZELENSKİ’YE SUİKAST GİRİŞİMİ AÇIKLAMASI

Ukrayna Güvenlik Servisi, Rus istihbaratının Ukrayna lideri Zelenski’nin koruma ekibinde yer alan iki albayı suikast planı için ikna ettiğini öne sürdü. Açıklamada, “İki üst düzey güvenlik görevlisinin Rus istihbaratıyla işbirliği yaparak Başkan Zelenski, Ukrayna Ordu İstihbarat Servisi Başkanı Kiril Budanov ve Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı İvan Malyuk’u öldürmeyi planladıkları ortaya çıktı. Bu kişiler üst düzey yöneticilerin konumlarını Rus tarafına aktararak ortadan kaldırılmalarını sağlayacaktı” dendi.