×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Putin’e Trabzon’da seçim sürprizi

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Seçim#Seçim Sonuçları
Putin’e Trabzon’da seçim sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 07:00

RUSYA’da geçen cuma ve pazar günleri arasında yapılan seçimlerde yüzde 87 gibi rekor destek bularak yeniden seçilen Vladimir Putin’in yurtdışı oylarının da yüzde 72.1’ini aldığı ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, yurtdışı oylarla ilgili bilgi verdi. Buna göre 383 binden fazla kişi yurtdışındaki Rus temsilciliklerinde oy kullandı. Başkan Putin yüzde 71.2 oy alırken, liberal eğilimli “Yeni İnsanlar Partisi”nin adayı Vladislav Davankov yüzde 16.65 oyla ikinci oldu. Komünistlerin adayı Nikolay Haritomov yüzde 2.22 oy alabildi.

Türkiye’de dört sandık kurulurken İstanbul, Ankara ve Antalya’da Putin kazandı. Trabzon’daki sandıkta ise yüzde 64 ile en yüksek oyu ılımlı Vladislav Davankov aldı. Davankov’un Gürcistan’dan gelerek Trabzon’da oy kullanan Rus vatandaşlarından destek bulduğu tahmin ediliyor. Putin’in en yüksek oy aldığı ülkeler Ermenistan, Türkmenistan, Güney Osetya, Abhazya, Filistin, Tacikistan, Suriye, Irak, Kuzey Kore oldu.

Haberin Devamı

Putin’e Trabzon’da seçim sürprizi
Vladislav Davankov

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Seçim#Seçim Sonuçları

BAKMADAN GEÇME!