Putin'den flaş 9 Mayıs mesajı

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Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Putin'in merakla beklenen 9 Mayıs mesajı yayınlandı.

Kremlin'in sitesinde yer alan açıklamaya göre Sovyet Zaferinin 77'nci yıldönümünde Putin tarafından kaleme alınan mesaj eski Sovyet ülkelerinin liderlerine gönderildi.

Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda 'Nazi Almanyası’nın kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı tarih olan 9 Mayıs, Rusya'da Zafer Günü olarak kutlanıyor.

Mesajından 'Bugün ortak görevimiz, farklı ülke halklarına bu kadar acı veren Nazizm'in yeniden canlanmasına engel olmaktır' ifadesine yer veren Putin, bu savaşta mağlup olanların ideolojik takipçilerinin intikam almalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Putin, ikisi de eski Sovyet Cumhuriyeti olan Ukrayna ve Gürcistan halklarının zafer gününü de kutladı.

'1945'TE OLDUĞU GİBİ ZAFER BİZİM OLACAK'

Rus lider, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin başkanlarına gönderdiği mesajlarda ise bugün askeri personelin ataları gibi, anavatanlarının Nazi'lerden kurtarılması için omuz omuza savaştığını kaydetti ve,'1945'te olduğu gibi zafer bizim olacaktır' dedi

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9 MAYIS PROVASI

Nazi Almanyası'na karşı zaferini kutlamaya hazırlanan Rusya'da hazırlıklar son sürat devam ediyor.

Dün Moskova’da askeri geçit töreninin kostümlü provası yapıldı. Askeri uçaklar, Rus bayrağının renklerinde duman püskürterek gösteri uçuşu yaparken Moskova yönetimi binlerce asker ve kıtalararası Balistik Füze gibi ağır silahlarla gövde gösterisinde bulundu.

Putin’in konuşmasıyla başlayacak törende ilk defa Rusya’nın son model kıtalararası hipersonik ‘Sarmat’ füzesini de meydana çıkarması bekleniyor.

Geçitte klasik silahlarda ciddi kısıtlama olacağı ise şimdiden biliniyor. Ukrayna savaşında cephede kullanıldığı tahmin edilen T-80 tankları, ‘Koalitsia-SV’ obüs topları, termobarik ‘TOS-1’ füze sistemiyle kısa menzilli hava savunma silahı ‘Pantser-S’ boy göstermeyecek.

Bazı siyasi gözlemciler Rusya lideri Putin’in Ukrayna’ya resmen savaş ilan ederek Rusya’da seferberlik duyurusu yapacağını iddia ederken bazıları ise 9 Mayıs konuşmasında savaşı sonlandırma adımı atabileceğini dile getirmekte.