Putin’den Biden’a: 'Hollywood maçosu'

ABD Başkanı Joe Biden ile 16 Haziran’da Cenevre’de ilk kez bir araya gelecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kritik görüşme öncesi Amerikan NBC televizyonuna konuştu. Putin’e, Biden’ın başkanlık görevine gelmesinin ardından, Putin için ‘Katil’ benzetmesi yapması hatırlatıldı. NBC muhabiri Keir Simmons, Putin’e “Siz katil misiniz” diye sordu. Putin ise bu soruya karşılık önce gülümsedi ve doğrudan “Hayır” demeyerek Hollywood üzerinden yanıt verdi.

BIDEN’IN ‘KATİL BENZETMESİ:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin özetle şunları söyledi: “Devlet Başkanlığı görevim süresince, her alandan, her türde ve her bahane ile birçok saldırıya maruz kaldım. Farklı düzeydeki bu saldırılar artık beni şaşırtmıyor. Bu (Katil benzetmesi) her ne kadar sert bir söz olsa da, bu sanıyorum Amerikan kültürüne özgü bir ifade. Tabi ki Hollywood’da da. Hollywood’da bazı maço davranışlar var. Sinemaya özgü bir tür sanat olarak değerlendirilebilir. Ancak Amerikan siyasi kültürünün de bir parçası olmuş durumda ve normal kabul ediliyor.”

BIDEN MI TRUMP MI:

Başkan Biden ile görüşmesine ilişkin Putin, “Biden, kendinden önceki Başkan Donald Trump’tan farklı. Trump’ın davranışlarını önceden kestirmek güçtü. Biden’ın uzun bir siyasi kariyeri var. Görüşmenin birçok eksileri ve artıları olsa da, büyük sürprizlerin yaşanmayacağını düşünüyorum” dedi.

