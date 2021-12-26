Putin'den ABD ve NATO'ya gözdağı: Yanıtımız çok farklı olabilir!

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Dünyanın gözü bir süredir Rusya - Ukrayna sınırında. ABD ve NATO'nun dahil olması ile iyice tırmanan kriz ile ilgili son gelişmeleri değerlendiren Putin çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Rossiya 1'e konuşan Rusya Devlet Başkanı, Moskova'nın diplomatik bir sonuç elde etmek için ABD ve NATO'ya stratejik güvenlik garantileri teklif ettiğini hatırlattı.

Rusya'nın bu konular ile ilgili müzakerelerde olumlu netice almak için çaba harcayacağının altını çizen Putin, sonucun 'olumsuz' olması durumunda Rusya'nın nasıl bir yol izleyeceğine dair de konuştu.

Putin Rusya'nın NATO'nun doğuya doğru genişlemesine tepkisinin ülkenin askeri uzmanlarının tavsiyelerine bağlı olarak değişebileceğini söyledi.

Putin söz konusu açıklamasında 'Yanıtımız çok farklı olabilir. Ne olacağı askeri uzmanlarımızın bana yapacağı tekliflere bağlı' ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN TEKLİFİNDE HANGİ MADDELER VAR?

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17 Aralık'ta Rusya, ABD ve diğer NATO ülkeleriyle imzalamak istediği güvenlik önerileri taslaklarını yayınlatmıştı.

Öneriler arasında Avrupa'da karşılıklı güvenlik garantileri, kısa ve orta menzilli füzelerin birbirlerinin topraklarına ulaşmaması ve NATO'nun doğuya, Rusya'yı çevreleyen eski Sovyet cumhuriyetlerine yayılmaması gibi maddeler yer alıyor.

2014'TE DE REDDETMİŞTİ

Öte yandan Kremlin bölgeye askeri yığınak yaptığı haberlerini kesin bir dille reddediyor. Ancak 2014'te de Rusya benzer iddialarda bulunmuş ve saha sonra Kırım'ı ilhak etmişti.

Putin'in o zamandan beri doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları batı destekli Ukrayna hükümeti karşısında her fırsatta desteklediği sıkça dile getirildi.

KRİZ O ADIMLA BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.

Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.

Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti.

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Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.