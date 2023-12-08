Haberin Devamı

Ukrayna'da savaş devam ederken Rusya 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlanıyor. Rus devlet ajansı Tass'a göre ise Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeniden aday olacak. 24 yıldır cumhurbaşkanı ya da başbakan olarak ülkeyi yöneten Putin, seçilmesi halinde 2030 yılına kadar Rusya'nın dümeninde kalmaya devam edecek.

Ukrayna'da devam eden savaşa ve Batı ülkelerinin yaptırımlarına karşı Putin ülkede oldukça popüler. Tass'ın anketine göre Putin'in Rusya'daki popülerliği yüzde 78'in üzerinde. Halkın yüzde 75'i ise devlet başkanının faaliyetlerini onayladıklarını söylüyor.

Vladimir Putin, 1999 yılında selefi Boris Yeltsin'in yerine göreve getirilmişti. 2008 yılında Rusya'daki 3. dönem aday olamama nedeniyle koltuğunu Dimitri Medvedev'e bırakan Putin, bu dönemde başbakanlık görevini yürütmüş, 2012'de ise tekrar cumhurbaşkanı seçilmişti.