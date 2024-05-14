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Putin yeni hükümeti onayladı... İşte yeni kabine

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#Putin#Rusya#Duma
Putin yeni hükümeti onayladı... İşte yeni kabine
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 23:59

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da kabul edilen yeni kabineyi onayladı.

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Rusya’da devlet başkanlığı seçimleri sonrası yeni hükümet kuruldu. Geçtiğimiz hafta Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’I tekrar başbakan olarak atayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da kabul edilen yeni kabineyi imzaladığı kararnameyle onayladı.

YENİ BAŞBAKAN YARDIMCILARI

Putin’in imzaladığı kararnameye göre, Denis Manturov, Tatyana Golikova, Alexander Novak, Alexey Overchuk, Dmitry Patrushev, Vitaly Savelyev, Marat Khusnullin ve Dmitry Chernyshenko yeni başbakan yardımcısı olarak atandı.

KABİNE ÜYELERİ

Andrey Belousov Rusya Savunma Bakanı, Vladimir Kolokoltsev İçişleri Bakanı, Alexander Kurenkov Rusya Acil Durumlar Bakanı, Sergey Lavrov Dışişleri Bakanı, Konstantin Chuychenko Adalet Bakanı, Anton Alikhanov Sanayi ve Ticaret Bakanı, Mikhail Degtyarev Spor Bakanı, Alexander Kozlov Çevre Bakanı, Anton Kotyakov Çalışma Bakanı, Sergey Kravtsov Eğitim Bakanı, Oksana Lut Tarım Bakanı, Olga Lyubimova Kültür Bakanı, Mihail Muraşko Sağlık Bakanı, Maksim Reshetnikov Ekonomi Bakanı, Anton Siluanov Maliye Bakanı ve Roman Starovoyt Ulaştırma Bakanı oldu.

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Putin’in imzaladığı kararname ile Rus hükümeti resmen göreve başladı.

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#Putin#Rusya#Duma

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