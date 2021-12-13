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Putin taksicilik yapmış

#Rusya#Vladimir Putin#Taksi
Putin taksicilik yapmış

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin başına geçmeden sadece 4 yıl önce St. Petersburg şehri belediyesinde işini kaybettiği günlerde kendi aracıyla kaçak taksicilik yapmak zorunda kaldığını ilk defa açıkladı.

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Putin, hayatının bu dönemecini “En zor ve belirsiz dönemim” ifadesiyle tarif etti. Putin, ailesini geçindirmek için 1996 yılında kaçak taksicilik yapmak zorunda kaldığını Rusya televizyonunun hazırladığı “Modern Tarih” programında söyledi. 1996 yılında St Petersburg şehrinde yapılan Belediye Başkanı seçimlerini patronu Anatoliy Sobçak kaybedince belediyedeki dış ilişkilerden sorumlu kişi görevini kaybettiğini söyleyen Putin, “Sobçak seçimleri kaybedince, ben de işimden oldum. Ailemi geçindirmek için kısıtlı birikimler de eriyip gitti. O dönemde iki çocuğumuz daha çok küçük ve bakıma muhtaçtı. Bir süre düşündükten sonra ek gelir elde edebilmek için arabamla Petersburg sokaklarında taksi arayan insanları taşımaya başladım. Hatta bir ara profesyonel taksici mesleğine geçmeyi dahi düşündüm. 1996 hatırlamak istemediğim bir yıl oldu. Ardından Moskova’dan beni arayıp hükümette iş teklifinde bulundular. St. Petersburg’tan Moskova’ya taşınmamızdan kısa süre sonra Moskova’da yıldızım parladı diyebilirim” dedi.

‘CIA AJANLARI RUSYA HÜKÜMETİNE SIZMIŞTI’

Aynı programda Rusya’nın o dönemdeki durumunu hakkında da bilgi paylaşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, “ABD ve Batı ülkeler günümüzde bizi iç işlerine müdahaleyle suçluyor. Siz 90’lı yılları görecektiniz. Rusya hükümetinde kilit görevlerde bulunan kişilerin yanında yardımcı veya danışman kisvesi altında doğrudan ABD istihbarat servisi CIA ajanları görev yapıyordu. Hatta bu CIA ajanlarından en azından birinin Rusya’da o dönemde gerçekleştirilen özelleştirmeye katıldığı için, ülkesi Amerika’ya döndüğünde iki iş yaptığı için yargılandığını hatırlıyorum. 2000 yılında ben yönetimin başına geldiğimde Rusya hükümetinde ne kadar yabancı ajan ve lobi temsilcisi varsa hepsini temizledik” demesi dikkat çekti. Rus basınına göre Putin’in sözünü ettiği Rusya hükümetinde çalışmış CIA ajanları 90’lı yıllarda Moskova’ya göreve gönderilen Andrei Shleifer ile Jonathan Hay idi. İki CIA ajanı ülkelerine döndüklerinde haksız zenginleşme suçundan yargılanmışlardı.

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#Rusya#Vladimir Putin#Taksi

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