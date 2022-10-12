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Putin, Kırım'ın intikamını Kiev'i vurarak almıştı... Füze saldırısında ölen doktorun hikâyesi ise herkesi ağlattı!

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#Kiev Saldırısı#Ukrayna Savaşı#RUSYA
Putin, Kırımın intikamını Kievi vurarak almıştı... Füze saldırısında ölen doktorun hikâyesi ise herkesi ağlattı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 17:16

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş geçen haftadan beri giderek yoğunlaşmaya başladı. Ukrayna'nın Kırım'daki kritik köprüye yönelttiği saldırının ardından Rusya da Kiev'i vurdu. Saldırının bilançosu ise oldukça ağır...

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Kırım’ı Rusya’ya bağlayan Kerç köprüsüne yönelik sabotajın ardından Moskova, Ukrayna’yı füze yağmuruna tuttu.

Rusya anakarası, Hazar Denizi ve Karadeniz’den fırlatılan en az 80 füze ve silahlı insansız hava araçları 13 Ukrayna şehrini hedef aldı. Füze saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti.

Bu saldırılarda hayatını kaybedenlerden biri ise oldukça dikkat çekici bir isimdi…

Putin, Kırımın intikamını Kievi vurarak almıştı... Füze saldırısında ölen doktorun hikâyesi ise herkesi ağlattı
Kiev'e düzenlenen füze saldırılarında çok sayıda sivil yaralandı ya da hayatını kaybetti

SAYISIZ ÇOCUĞU ÖLÜMDEN KURTARMIŞTI

Ukrayna'nın önde gelen çocuk kanser cerrahlarından biri, beş yaşındaki oğlunu anaokuluna bıraktıktan hemen sonra Rusya'nın acımasız füze saldırısında öldürüldü.

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Ayrım gözetmeyen saldırı, Rusya'nın şubat ayındaki yasadışı işgalinden bu yana Ukrayna'ya yönelik en büyük füze bombardımanının bir parçasıydı, 19 kişiyi öldürdü ve şehirlerdeki saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenksi, saldırının ardından Rusya'yı 'terörist bir devlet' olarak nitelendirdi.

Dr. Leontyeva, Ukrayna’da sayısız çocuğun hayatını kurtaran ünlü bir onkologdu.

Putin, Kırımın intikamını Kievi vurarak almıştı... Füze saldırısında ölen doktorun hikâyesi ise herkesi ağlattı
Oksana Leontyeva, ülkenin en iyi çocuk onkologlarından biri olarak biliniyordu...

KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPIYORDU

Oksana Leontyeva Kiev'in en iyi çocuk hastanesi Okhmatdyt'te son 11 yıldır kemik iliği nakli gerçekleştirerek sayısız çocuğun hayatını kurtarmıştı.

Oksana’nın oğlunu anaokuluna bıraktıktan sonra çocuk hastanesine gittiği sırada füzelerin hedefi olduğu düşünülüyor.

Talihsiz kadının çalıştığı hastaneden yapılan açıklamaya göre, Dr. Leontyeva, Kiev'in şehir merkezindeki işlek bulvarlarından birinde, hastaneye yetişip hastalarını görebilmek için aceleyle hareket ederken arabasında öldü.

Hastane, Dr. Leontyeva'yı 'gerçek bir profesyonel ve hastaları ve meslektaşları için bir destek kaynağı' olarak övdü ve ölümünü 'Okhmatdyt ve tüm Ukrayna için büyük bir kayıp' olarak nitelendirdi.

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“Yüreğimizdeki acıyla, Kiev'deki roket atışları sonucunda doktor Ohmatditu Oksana Leontyeva'nın öldürüldüğünü size bildiririz.”

Putin, Kırımın intikamını Kievi vurarak almıştı... Füze saldırısında ölen doktorun hikâyesi ise herkesi ağlattı
OĞLU ARTIK HEM ÖKSÜZ HEM YETİM...

Üstelik Oksana Leontyeva’nın kocası da bir yık önce öldürülmüştü. Şimdi annesini de savaşta kaybeden 5 yaşındaki çocukları hem öksüz hem yetim kaldı ve çocuğa büyükaanesi ve büyükbabası sahip çıktı.

The Telegraph'a konuşan bir meslektaşı Oksana’yı 'insanlarda her zaman iyi şeyler arayan ve bulan' biri olarak tanımlandı ve benzersiz klinik vakalarda deneyime sahip olan, çalışırken de iş arkadaşlarını asla yarı yolda bırakmayacak kadar güvenilir bir insan olduğunu da sözlerine ekledi.

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Kırım saldırısının intikamını almak isteyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün füzelerin askeri, enerji ve iletişim ağlarını hedef aldığını iddia etti, ancak Ukrayna füzelerin aslında elektrik santrallerini ve yoğun sivil alanları vurduğu iddiasında ısrarlı.

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#Kiev Saldırısı#Ukrayna Savaşı#RUSYA

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