Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Dünyada ilk... 13 aylık bebeğin hayatını kadavra kurtardı!

Güncelleme Tarihi:

#Organ Nakli#Kadavradan Organ#İspanya
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 15:14

Organ bağışı dünya çapında milyonlarca insan için yeni bir hayat umudu olmasıyla tıp dünyasının belki de en kritik kısımlarından birini oluşturuyor. İspanya'da gerçekleştirilen bir organ nakli ameliyatı ise bu konuda çığır açan yanlarıyla tüm dünyada sevinç yarattı ve manşetlere taşındı...

Haberin Devamı

İspanya’nın başkenti Madrid'deki La Paz Hastanesi tarafından açıklamada, henüz 13 aylık İspanyol bir kız bebeğin geçirdiği organ nakli ameliyatının dünyada bir ilk olduğu belirtildi.

İspanya sağlık bakanlığı verilerine göre, 2021'de milyon kişi başına 102'den fazla gerçekleştirilen organ nakli ile İspanya organ naklinde dünya lideridir. İspanya’yı organ bağışındaki başarısıyla ABD izliyor.

Madrid’deki hastaneden bebek Emma'ya henüz bir aylıkken bağırsağı çok kısa olduğu için bağırsak yetmezliği teşhisi kondu ve sağlığı çoklu nakil yapılana kadar küçük kızın sağlığı hızla bozuldu.

Normal koşullarda nakledilen organların çoğu, beyin ölümü geçirmiş ancak organları sağlam tuttuğu için kalp atışlarını sürdüren donörlerden gelir.

Ancak Emma’nın durumu bir istisna hatta dünyada ilk kez gerçekleşen bir nakil.

Dünyada ilk... 13 aylık bebeğin hayatını kadavra kurtardı
Hastaneden yapılan açıklamada, Emma’nın kadavra donörden başarılı bir şekilde bağırsak nakli yapılan ilk kişi olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Operasyonun, donörün ölümünden sonra nakledilecek organlardan kan akışını sürdürmeye yardımcı olan ve organları koruyan bir sistemle gerçekleştirildiği aktarıldı.

Emma’ya ayrıca karaciğer, mide, dalak ve pankreas nakli de yapıldı.

Ancak hastalığı yüzünden Emma'nın durumunu özel kılan şey, sindirim organının özelliklerinden dolayı bağırsağı asistoli bağışından korunması gerekliliğiydi.

Doktorlar kalp atışı ve solunum fonksiyonlarının olmadığını doğruladıktan sonra ölü bir kişiden asistol bağışı yapılır.

Ancak Emma’nın durumunda donörün organları daha sonra - oksijenli kan olmamasına rağmen - Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu (ECMO) olarak bilinen bir sistem aracılığıyla yapay olarak korundu.

Hastaneden yapılan açıklamada “Çocuk şimdi taburcu edildi ve evde ailesiyle birlikte mükemmel durumda” denildi.

Dünyada ilk... 13 aylık bebeğin hayatını kadavra kurtardı
Bağırsakların alındığı kadavra donörün hayatını kalp yetmezliğinden kaybetmiş bir hasta olduğu açıklandı.

Haberin Devamı

Donörün ailesine ve doktorlara teşekkür etmeden önce gazetecilere konuşan annesi “Emma çok cesur ve yaşamaya devam etmek istediğini her gün kanıtlıyor” dedi.

Emma artık 17 aylık ve sağlıklı bir çocuk.

Gözden Kaçmasın

Bacaklarım şişti diye doktora gitti, hamile olduğunu öğrendi, 48 saat sonra doğum yaptı'Bacaklarım şişti' diye doktora gitti, hamile olduğunu öğrendi, 48 saat sonra doğum yaptıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Pandemi bitti derken yeni uyarı… DSÖ’ün en yetkili ismi konuştu: Uzun Covid için harekete geçinPandemi bitti derken yeni uyarı… DSÖ’ün en yetkili ismi konuştu: Uzun Covid için harekete geçin!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Organ Nakli#Kadavradan Organ#İspanya

BAKMADAN GEÇME!

Filenin Sultanlarına ne oldu 12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek

'Filenin Sultanları'na ne oldu? '12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek'

#Filenin Sultanları
Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

#İstanbul
Binance hacklendi, milyonlarca dolar çalındı... Bunun gibi hacklenmeler kullanıcı açısından ne anlama geliyor

Binance hacklendi, milyonlarca dolar çalındı... Bunun gibi hacklenmeler kullanıcı açısından ne anlama geliyor?

#Binance

BAKMADAN GEÇME!

Filenin Sultanlarına ne oldu 12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek

'Filenin Sultanları'na ne oldu? '12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek'

#Filenin Sultanları
Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

#İstanbul
Binance hacklendi, milyonlarca dolar çalındı... Bunun gibi hacklenmeler kullanıcı açısından ne anlama geliyor

Binance hacklendi, milyonlarca dolar çalındı... Bunun gibi hacklenmeler kullanıcı açısından ne anlama geliyor?

#Binance