Dünyada ilk... 13 aylık bebeğin hayatını kadavra kurtardı!

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İspanya’nın başkenti Madrid'deki La Paz Hastanesi tarafından açıklamada, henüz 13 aylık İspanyol bir kız bebeğin geçirdiği organ nakli ameliyatının dünyada bir ilk olduğu belirtildi.

İspanya sağlık bakanlığı verilerine göre, 2021'de milyon kişi başına 102'den fazla gerçekleştirilen organ nakli ile İspanya organ naklinde dünya lideridir. İspanya’yı organ bağışındaki başarısıyla ABD izliyor.

Madrid’deki hastaneden bebek Emma'ya henüz bir aylıkken bağırsağı çok kısa olduğu için bağırsak yetmezliği teşhisi kondu ve sağlığı çoklu nakil yapılana kadar küçük kızın sağlığı hızla bozuldu.

Normal koşullarda nakledilen organların çoğu, beyin ölümü geçirmiş ancak organları sağlam tuttuğu için kalp atışlarını sürdüren donörlerden gelir.

Ancak Emma’nın durumu bir istisna hatta dünyada ilk kez gerçekleşen bir nakil.

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Hastaneden yapılan açıklamada, Emma’nın kadavra donörden başarılı bir şekilde bağırsak nakli yapılan ilk kişi olduğu belirtildi.

Operasyonun, donörün ölümünden sonra nakledilecek organlardan kan akışını sürdürmeye yardımcı olan ve organları koruyan bir sistemle gerçekleştirildiği aktarıldı.

Emma’ya ayrıca karaciğer, mide, dalak ve pankreas nakli de yapıldı.

Ancak hastalığı yüzünden Emma'nın durumunu özel kılan şey, sindirim organının özelliklerinden dolayı bağırsağı asistoli bağışından korunması gerekliliğiydi.

Doktorlar kalp atışı ve solunum fonksiyonlarının olmadığını doğruladıktan sonra ölü bir kişiden asistol bağışı yapılır.

Ancak Emma’nın durumunda donörün organları daha sonra - oksijenli kan olmamasına rağmen - Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu (ECMO) olarak bilinen bir sistem aracılığıyla yapay olarak korundu.

Hastaneden yapılan açıklamada “Çocuk şimdi taburcu edildi ve evde ailesiyle birlikte mükemmel durumda” denildi.

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Bağırsakların alındığı kadavra donörün hayatını kalp yetmezliğinden kaybetmiş bir hasta olduğu açıklandı.

Donörün ailesine ve doktorlara teşekkür etmeden önce gazetecilere konuşan annesi “Emma çok cesur ve yaşamaya devam etmek istediğini her gün kanıtlıyor” dedi.

Emma artık 17 aylık ve sağlıklı bir çocuk.