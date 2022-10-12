'Bacaklarım şişti' diye doktora gitti, hamile olduğunu öğrendi, 48 saat sonra doğum yaptı

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ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşayan Peyton Stover, öğretmenliğinin ilk yılında yaşadığı yoğun stres ve yorgunluktan şikayetçiydi.

Birinci sınıf öğretmeni olduğu için sürekli yorgun olmasının normal olduğunu düşünen kadın bacağındaki şişlikleri fark ettikten sonra doktora gitmeye karar verdi.

DOKTORA EKRANA BAKTI VE "KESİNLİKLE HAMİLESİN" DEDİ

Doktor yaptığı testlerden sonra genç öğretmene hamile olabileceğini söyledi. Peyton için bu büyük bir şoktu, çünkü şimdiye kadar herhangi bir belirti fark etmemişti.

Doktor kan testi sonrası Peyton'u ultrasona aldı, ekrana baktı ve dönüp genç kadına "Evet, kesinlikle hamilesin" dedi.



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Peyton Stover ve erkek arkadaşı Travis Koesters heyecan ve sevinci aynı anda yaşarken doktor kötü haberi verdi.



Peyton'un böbrekleri ve karaciğeri düzgün çalışmıyordu. Doktor bunun sebebinin 'preeklampsi' yani gebelik zehirlenmesi olduğunu söyledi.

PREEKLAMPSİ (GEBELİK ZEHİRLENMESİ) NEDİR?



Gebelik zehirlenmesi (preeklampsi), gebelikte ortaya çıkan hem anne hem de bebek sağlığını tehlikeye atan ciddi bir durumdur. Sendrom genellikle hamileliğin 20. haftasından sonra başlayan yüksek kan basıncıyla yani yüksek tansiyonla karakterize bir hastalıktır.

Preeklampside kan basıncındaki bu artış başta karaciğer ve böbrek olmak üzere çeşitli organlarda hasar gelişmesine neden olur.



ACİL DOĞUMA ALINMASI GEREKİYORDU

Doktorlar hem anne hem de bebeğin korunması için acil bir doğum planı hazırladı. Peyton'un erkek arkadaşı Travis hamileliği yeni öğrenmişken hemen peşinden doğum haberini alınca şoke olduklarını belirterek, "15 dakika içinde bebeğiniz olacak der gibiydiler" dedi.

48 SAAT SONRA DOĞUM YAPTI

Peyton hamile olduğunu öğrendikten 48 saat sonra sezaryen doğuma alındı ve bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.



Genç kadın 10 hafta erken dünyaya gelen oğlu Kash'ı kucağına aldıktan sonra "Tesadüfen gelmeseydim muhtemelen hafta sonunu göremezdim" dedi.