Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Putin imzayı attı! Flaş askerlik kararı...

Güncelleme Tarihi:

#PUTİN#ASKER#MAHKUM
Putin imzayı attı Flaş askerlik kararı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 16:31

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik kanununun kapsamını genişletmeye yönelik imzaladığı kararnameyle eski mahkumların Ukrayna'da savaşmaya gönderilmesine karar verdi.

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşta Kiev ordusunun taarruzlarına devam ederek kaybettiği toprakları geri almaya başlamasından sonra, 300 bin yedek askerin orduya alınması yönünde kararname imzalamış; Rusya Savunma Bakanlığı ise yeterli asker sayısına ulaşılmasının ardından yedek asker alımlarının durdurulduğunu açıklamıştı.

Bu duyuruya rağmen gönüllü askerlik başvuruları devam ederken, Putin'den kısmi seferberlik kararına dair yeni bir adım geldi. Seferberlik Kanunu'nun 17. maddesinin 4. fıkrasında değişikliğe giden bir kararname imzalayan Putin, eski mahkumların orduya katılımının önünü açtı

BAZI SUÇLAR DAHİL EDİLMEDİ

Yayınlanan kararnamede cinsel saldırı, tecavüz, vatan hainliği, casusluk, terör örgütlerine üye olma, terör saldırıları, uçak kaçırma ve nükleer maddeleri yasa dışı kullanma gibi suçlardan hüküm giyen mahkumlar bu karardan muaf tutuldu.

Ayrıca seferberlik sırasında ağır suçlardan hüküm giyenlerin ve askerden kaçanların cezasını tamamlaması sonrasında da tekrar askere çağırılmasına karar verildi.Yayınlanan kararnamede, sözleşmeli askerlik statüsüne gönüllü askerliğin de dahil edileceği, cephedeki gönüllü askerlerin ailelerine de 3 milyon ruble (911 bin TL) ödeme yapılmasına karar verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#PUTİN#ASKER#MAHKUM

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitterını kim yönetiyor İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

Elon Musk'ın Twitter'ını kim yönetiyor? İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

#Elon Musk
Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitterını kim yönetiyor İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

Elon Musk'ın Twitter'ını kim yönetiyor? İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

#Elon Musk
Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili