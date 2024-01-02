Putin 'hiçbir suç cezasız kalmayacak' demişti... Rusya'dan beklenen hamle geldi: Ukrayna'ya 'hipersonik' saldırı

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2 yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna savaşı yüzbinlerce hayata mal oldu.

Rusya, bu sabah rekor sayıda hipersonik füzenin aynı anda ateşlenmesiyle Ukrayna'ya büyük bir saldırı başlattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna tarafından Rusya'nın Belgorod şehrine yapılan saldırıyı ‘terör eylemi’ olarak nitelendirip, 'Hiçbir suç cezasız kalmayacak' demesinin ardından gerçekleşti.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, saldırı kapsamında başkent Kiev de dahil pek çok Ukrayna kenti hedef alındı.

Bugünkü saldırı, tüm savaşın en ağırlarından biri olarak öne çıktı. Gelen ilk bilgilere göre, arklı tiplerde toplam 110 füze Ukrayna'ya fırlatıldı.

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Gelen Rus füzeleri Kiev'in hava savunmasını karıştırmak için zikzak çizerek uçarak yön değiştirdi.

Başkentte, yüksek katlı konutlar, depolar, bir süpermarket, bir otomobil bayisi ve bir elektrik istasyonunda patlamalar meydana geldiği bildirildi.

Solomensky bölgesinde bir yerleşim bloğunda çıkan yangında en az 16 kişi yaralandı, 12'si hastaneye kaldırıldı.

Kharkiv'de en az bir kişi öldü, 22 kişi yaralandı, 16'sı hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Ukrayna tarafından Rusya’nın Belgorod şehrine düzenlenen füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükseldi.

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Rusya’nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod şehrine dün düzenlenen füzeli saldırı ile ilgili güncel bilgiler aktararak, 'Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Belgorod şehrine yapılan yoğun füze saldırısı sonrası 24 kişi hayatını kaybetti' dedi.

Gladkov yaralı olan 108 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiğini, durumu ağır 25 yaralının ise tam donanımlı hastanelere sevkleri için çalışmaların sürdüğünü aktardı.