Putin geyiğin kalbini çıkarınca Berlusconi kusmuş

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Geçen yılın Haziran ayında hayatını kaybeden Berlusconi’nin partisi Forza Italia’nın eski vekillerinden Fabrizio Cicchitto, İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği söyleşide iki liderin 2010 yılında tatil yaparken Putin’in ısrarıyla ava çıktığını, Putin’in avladığı geyiğin kalbini çıkarıp bir tabağa koyarak “Muhteşem bir akşam yemeği olacak” demesi üzerine İtalyan liderin bir ağacın arkasına giderek kustuğunu aktardı.

Putin’in av sırasında buldukları bir geyiği Berlusconi’nin avlamasını istediğini de söyleyen Cicchitto, İtalyan liderin böyle bir şey yapamayacağını söylediğini, Putin’in bunun üzerine o geyiği de vurduğunu dile getirdi. Gazete ayrıca ikilinin 20 yılı aşan bir süre boyunca iyi ilişkiler içinde olduğunun altını çizdi.