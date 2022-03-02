Putin dedikoduları: ‘Covid izolasyonu olumsuz etkiledi’ iddiası

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BEYİN SİSİ Mİ OLDU: Uzmanlar koronavirüs pandemisinin ardından kendisini izole eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu süreçte fazla içine kapandığı ve bunun “paranoyaya” sebep olduğu görüşünde. Putin’in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u Moskova’da ağırlarken büyük bir masaya oturtarak mesafeli görüşmesi gündem olmuştu, ancak Macron buna maruz kalan tek kişi değil. Putin, son iki yıldır yakın çevresindeki isimleri bile sürekli olarak korona testi vermeye zorlarken yüz yüze görüşmelerden olabildiğince kaçınıyor. Kendi bakan ve kurmaylarıyla da uzun mesafeli masalarda oturması dikkat çekiyor. İki yıllık bu tecridin Putin’in karar alma kabiliyetini etkilemiş olabileceği belirtilirken, koronavirüsün sebep olduğu “beyin sisi” yan etkisinden muzdarip olduğu da dedikodular arasında.

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ESKİ PUTİN DEĞİL: Rusya liderinin “nükleer teyakkuz” hamlesinin ardından Twitter’da değerlendirmede bulunan ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio da Putin’in “eski Putin olmadığını” söyledi. “Keşke daha fazlasını paylaşabilseydim ama, Putin’de bir şeylerin ters gittiğini açıkça söyleyebilirim” ifadelerini kullanan Rubio, “Bugünkü Putin’in 5 yıl öncekiyle aynı tepkileri vereceğini düşünmek hata olur” dedi.

İÇİNE KAPANDI: Moskova merkezli bir düşünce kuruluşu için çalışan Tatiana Stanovaya da The Times’a yaptığı açıklamada, Başkan Vladimir Putin’in git gide içine kapandığını ifade etti. Stanovaya, Rus liderin yakın çevresinden tavsiye istemeyi bıraktığını, yalnızca “uygulanacak görevler ve talepler belirlediğini” ifade etti.

SIĞINAK İDDİASI: Öte yandan Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün eski profesörlerinden Valery Soloyev, Putin’in ailesini Altay Dağları’nda bulunan yüksek teknolojiyle donatılmış bir yeraltı sığınağına gönderdiğini iddia etti. Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Hafta sonu Başkan Putin’in ailesi nükleer savaş ihtimaline karşı hazırlanan özel bir sığınağa tahliye edildi” dedi.

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‘SAĞLIĞI İÇİN ŞAMAN AYİNİ YAPILDI’

RUS profesör Valery Soloyev, Eylül 2021’de Putin’in gizli bir sağlık sorunu olduğunu ve bunun tedavisi için Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun da katıldığı “şaman ayini” düzenlendiğini iddia etmişti. Soloyev’in söylediklerine göre Sibirya’da yapılan ayinde, Putin’in iyileşmesi için bir siyah kurt kurban edilmiş. Kurban edilen kurdun kanına batırılan beyaz bir kumaş parçasının yakıldığı ve alevlerde siyah bir kuzgun görüldüğünü öne süren Soloyev, bunun “büyük bir başarıya işaret ettiği” şeklinde yorumlandığını söylemişti. Rus yönetimi tarafından komplo teorisyeni olarak görülen Soloyev geçen hafta gözaltına alınmış ve elektronik eşyalarına el koyulmuştu.