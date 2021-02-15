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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 15.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Putin Batı'yı uyardı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Putin Batı'yı uyardı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin Rusya’nın son yıllarda elde ettiği başarıları hazmedemediğini söyleyerek, internet üzerinden Rusya’ya yönelik düşmanca saldırıların devam etmesi halinde erişimin kapatılabileceği tehdidinde bulundu.

Moskova’da dün önde gelen medya kuruluşları yöneticileriyle yaptığı görüşmede durum değerlendirmesi yapan Putin, hapse gönderilen muhalif lider Aleksey Navalni konusunun canını oldukça sıktığını da imalı bir dille itiraf etmiş oldu.

‘BİZİ ZAYIFLATMAK İSTİYORLAR’

Navalni’nin adını ağzına almadan onun hakkında, “Hırslı ve iktidara göz dikmiş figüran” ifadesini kullanan Putin, “Tüm dünyada olduğu gibi Rusya’da da halkın salgından bezmiş olduğu bir ortamda sahneye çıkan bu figüran, vatandaşlarımızın hoşnutsuzluğunu kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak istiyor. Rusya’nın son yıllarda elde ettiği başarıları hazmedemeyen Avrupa ve ABD ise bizi zayıflatmak için bu tür çıkışlara destek veriyor. Burada yeni bir şey yok” dedi. Rusya’nın iç istikrarını bozmak için yürütülen bu faaliyetlerin genelde internet üzerinden gerçekleştirildiğini de vurgulayan Putin, “Rusya’ya yönelik muhalif saldırıları genelde internet üzerindeki servisler organize ediyor. Bu saldırılar bariz düşmanlık hali alması durumunda erişimi kapatmayı da düşünebiliriz. Rusya kendi sosyal ağlarını geliştirme konusunda hazırlıklarını tamamlamak üzere” ifadelerini kullandı.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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