Putin barış için ‘İstanbul’ dedi

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Vilnius’ta sona eren NATO zirvesinin ardından Ukrayna savaşına dair ilk kapsamlı açıklamasını yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ifadeleri, “müzakere masasına yaklaşıldığı” yorumlarına yol açtı. İşgalin daha ilk haftaları olan 29 Mart 2022’de İstanbul’da yapılan toplantı ile aslında krizin geride kalabileceğini ima eden Putin, “NATO’nun Ukrayna’ya vaat ettiği güvenlik garantileri konusu zaten İstanbul müzakerelerinde vardı. Bu açıdan bizim için sıradışı bir şey yok. Biz Rusya olarak, Ukrayna’nın güvenlik garantileri talep etmesini yadırgamıyoruz. Elbette her ülke kendi güvenliğini sağlama ve bunu en iyi nasıl yapacağını seçme hakkına sahip. Ancak bu yapılırken, bir diğer ülkenin güvenliğini ihlal edilmemeli” dedi.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE TEMEL OLABİLİR

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Moskova’nın Türkiye arabuluculuğundaki İstanbul müzakereleri sürecini canlandırmaya hazır olduğunu belirten Putin, “Orada belirlenen ana çerçeve üzerinde, kaldığımız yerden devam etmeyi kabul ediyoruz. Rusya ve Ukrayna tarafından üzerinde uzlaşılan taslak anlaşma o dönem Ukrayna tarafından çöpe atıldı. Oradaki her şeyle hemfikir olalım ya da olmayalım, hâlâ metnin kabul edilebilir olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Rossiya-24 televizyonuna verdiği demeçte Moskova’nın, Mart 2022 tarihli metni hâlâ gelecekteki barış anlaşması için kabul edilebilir taslak olarak gördüğünü anlatan Putin, metnin Ukrayna’nın güvenliğini sağlamak için detaylı bir plan ortaya koyduğuna da dikkat çekti.

HANGİ KONUDA UZLAŞILDI

- Ukrayna, Dolmabahçe’deki görüşmede Rusya’ya, askeri ittifaklara katılmayacağı ve tarafsız statüsünü koruyacağı güvencesini verdi.

- Buna karşılık, garantör ülkelerin dahil olduğu aşamalı bir güvenlik yapısı teklif etti. Garantörler arasında Türkiye’nin de adı geçti.

- Ukrayna’da yabancı ülkelere ait askeri üsler bulunmamasını kabul eden Kiev, Moskova’dan AB üyeliğine itiraz etmemesini istedi.

- Taslağa göre taraflar, 2014’te ilhak edilen Kırım ve Donbas’ın durumunu ateşkes sonrası, yıllara yayılan bir süreçte ele alacaktı.

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SON DOLMABAHÇE BULUŞMASI - Ukrayna işgalinin beşinci haftası, 29 Mart 2022’de, Rus ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya gelmiş, toplantının açılışını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yapmıştı.

İLERLEME SAĞLANMIŞTI

Dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi” demiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir” ifadelerini kullanmıştı.

WAGNER ASKERLERİ BELARUS ORDUSUNA EĞİTİM VERECEK

- BELARUS Savunma Bakanlığı, Wagner askerlerinin Belarus ordusuna eğitim vereceğini açıkladı. Bakanlık Wagner yönetimiyle “eğitim ve deneyim aktarımı için bir yol haritası geliştirildiğini” duyurdu.

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- Ukrayna savaşının iyi yönetilmediği gerekçesiyle 23 Haziran’da isyan ederek Moskova’ya yürüyüşe geçen paralı asker grubu Wagner, “yasallaştırılarak” el değiştirecek.

- İsyandan sonra 29 Haziran’da Wagner lideri Yevgeniy Prigojin ile Kremlin Sarayı’ndaki görüşen Putin, “Wagner grubu burada ama yasal olarak yoklar” diyerek grubun mevcut haliyle varlığını sürdürmeyeceğine işaret etti.

- Rusya liderinin açıklamasının ardından. Rus meclisi Duma, Wagner’i yasallaştırmanın yolunu aramaya başladı.

- Bu arada ABD Savunma Bakanlığı, isyan sonrası Wagner’in Ukrayna cephesinde önemli bir faaliyette bulunmadığını açıkladı.