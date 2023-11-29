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Prens’ten İsrail’e savunma desteği

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#Suudi Arabistan#İsrail#DESTEK
Prens’ten İsrail’e savunma desteği
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 07:00

Suudi Arabistan yönetiminin İsrail’e yönelik bazı füze saldırılarını hava savunma sistemini devreye sokarak imha ettiği öne sürüldü.

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7 Ekim’deki Hamas’ın İsrail baskını sonrasında Suudi Arabistan ve İsrail arasında süren ilişkileri normalleştirme görüşmeleri askıya alınmıştı. Kriz sonrasında bu görüşmelerin yeniden devam edebileceği yorumları yapılmıştı. Katar ve Mısır, Gazze krizinde arabulucu olarak görevlerini sürdürürken Suudi Arabistan ise krizde daha mesafeli bir tutum izlemeyi tercih etmişti.

İKİ FÜZE İMHA EDİLDİ

Şimdi Alman Der Spiegel dergisi, güvenlik çevrelerine dayanarak Suudi Arabistan hava savunmasının birden fazla kez İsrail lehine hava savunma sistemini devreye soktuğunu öne sürdü. Riyad bu konuda resmi bir açıklama yapmazken Suudi Arabistan’ın en az iki kez biri ekim ayı sonunda Kızıldeniz üzerinde diğeri de 4-5 Kasım gecesi Suudi hava sahası üzerinde Yemen’den İsrail’e doğru atılan iki füzeyi imha ettiği belirtildi. Der Spiegel, benzer daha fazla operasyonun da düzenlenmiş olabileceğini öne sürdü.

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PATRIOT YA DA EUROFIGHTER

Suudi Arabistan, Yemen’de İran destekli Şii Husilerin attığı balistik füzelere Amerikan yapımı Patriot hava savunma sistemi ya da Eurofighter savaş uçaklarından atılan Iris-T füzeleriyle müdahale ediyor. ABD de Kızıldeniz’de konuşlu savaş gemilerinden füze atarak Yemen’den Husiler tarafından ateşlenmiş füzelere yönelik önleme yapıyor.

NORMALLEŞME SÜRERKEN

İsrail’in Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini normalleştirme kararı sonrasında ABD’nin teşvikiyle İsrail ile Riyad arasında görüşmeler başlamıştı. İsrail-Gazze savaşında da Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, krize mesafeli tutumuyla dikkat çekmişti.

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#Suudi Arabistan#İsrail#DESTEK

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