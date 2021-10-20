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‘Powell’ın ölümü koronaya karşı aşının önemini azaltmaz’

#Colin Powell#Koronavirüs#ABD
‘Powell’ın ölümü koronaya karşı aşının önemini azaltmaz’

Eski ABD Dışişleri Bakanı Powell’ın tam aşılı olmasına karşın koronadan ölümü, aşı karşıtı tartışmaları alevlendirdi. Ancak ABD’deki uzmanlar, Powell’ın kanser hastası olduğuna dikkat çekerek, koronaya karşı tam aşılı olmanın mücadelede en önemli yol olduğunu vurguladı.

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ESKİ ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell’ın (84) iki doz aşılı olmasına karşın önceki gün COVID-19’dan ölmesi, aşının etkinliğine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Bu tür ölümlerin aşı karşıtı kampanyalarda kullanılmasından endişe edilirken, konuyu kapsamlı şekilde ele alan Amerikan CNN, korona aşılarının etkinliğini inceledi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) gelen son verileri değerlendiren George Washington Üniversitesi’nden Halk Sağlığı Profesörü ve CNN Sağlık Analisti Dr. Leana Wen, aşılı kişilerin COVID-19’a yakalanma ihtimalinin 6 kat, bu hastalıktan ölme ihtimalinin ise 11 kat daha düşük olduğunu söyledi.

İLERİ YAŞ VE KANSER

“Neredeyse hiçbir tıbbi tedavi yüzde 100 etkili değildir. Bu, aşının işe yaramadığı anlamına gelmez” diyen Dr. Wen, Bakan Powell’ın ‘multipl miyelom’ adı verilen bir çeşit kan kanseri hastası olduğuna dikkat çekerek, ileri yaş ya da altta yatan başka hastalıkların bağışıklığı baskıladığını, bunun üçüncü dozdan sonra bile aşının ölümleri engelleme kabiliyetini zayıflattığını anlattı. CDC araştırmasında göre, aşılanmamış kişilerin koronavirüsten hastaneye yatma olasılığının, tam aşılı yetişkinlere göre 17 kat daha fazla olduğunu söyleyen Wen, “ABD’nin 13 eyaletinde altı ay boyunca yapılan bir araştırma, tam aşılıların hastaneye yatışların sadece yüzde 4’ünü oluşturduğunu gösterdi. Bunların da büyük çoğunluğu ileri yaştaki ya da birden fazla sağlık sorunu olan bireylerdi” dedi.

KORUYUCULUK ARTIYOR

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ABD’de yapılan bir modelleme çalışmasına göre, COVID-19 aşılarının kullanıma sunuldukları ilk beş ayda 139 binden fazla ölümü önlediğinin tespit edildiğini ifade eden Dr. Leana Wen, daha yüksek koruyuculuk için daha fazla kişinin aşı olması gerektiğini belirtti. Wen, “Korona aşısını bir yağmurluk olarak düşünün. Sizi hafif yağmurdan korur ama kasırga gelirse ıslanma olasılığınız daha yüksektir. Etrafta çok fazla virüs varsa enfekte olma ihtimaliniz artar. Sorun aşı değil, etrafınızda çok fazla virüs olması. Ne kadar çok insan aşı olursa genel enfeksiyon oranı o kadar azalır” ifadelerini kullandı.

Üçüncü dozda başka üreticinin aşısına izin

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ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA) ek dozda farklı üreticinin aşısının kullanılmasına izin vermesi bekleniyor. Hükümetin üçüncü dozda yine ilk iki aşıyla aynı markayı tavsiye edeceği ancak bireylerin istedikleri üreticiyi tercih edebileceği belirtildi. Hafta içinde duyurulması beklenen karar; tek doz Johnson & Johnson alanlara ek olarak bir doz Moderna yapılması durumunda antikor seviyesinin 15 günde 76 kat, Moderna yerine yine bir doz Johnson & Johnson yapılması durumunda ise sadece 4 kat arttığını gösteren çalışmayı izliyor. ABD’de 104.5 milyon kişi Pfizer-BioNTech, 69.5 milyon kişi de Moderna ile aşılandı. Johnson & Johnson aşısı alanların sayısı ise 15 milyon.

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#Colin Powell#Koronavirüs#ABD

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