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Popocatepetl Yanardağı’nda patlamalar devam ediyor: Son 24 saatte 2 patlama

#Dünya#Yanardağ#Meksika

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2 patlama daha meydana geldi.

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Meksika’nın Meksika eyaletinde yer alan ve Morelos ve Puebla kentlerinin sınırında bulunan Popocatepetl Yanardağı’nda patlamalar devam ediyor.

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (Cenapred) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yanardağda 2 patlama meydana geldiği ve kül ve duman çıkışı yaşandığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, yanardağda yerel saatle 02.47’de 39 dakika süren bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Cenapred, yanardağdaki patlayıcı aktivitenin önümüzdeki günlerde düşük ila orta ölçekte devam etmesinin beklendiğini ve yanardağın yakındaki yerleşim yerlerine hafif ve orta derecede kül yağışları yaşanmasını öngördüklerini açıkladı.

Yetkililer, yanardağdan çıkan küllerin Morelos ve Meksika eyaletlerine doğru ilerleyerek sağlık riski oluşturduğunu bildirirken, söz konusu eyaletlerde yaşayan vatandaşları zehirlenmeye karşı önlem almaları konusunda uyardı.

En son 2 Aralık’ta patlama meydana gelen Popocatepetl Yanardağı’nda, geçtiğimiz eylülde 3 kez, ekimde ise 2 kez patlama meydana gelmişti.

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Aztek dili olan Nahuatl’da “Duman çıkaran dağ” anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.

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#Dünya#Yanardağ#Meksika

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