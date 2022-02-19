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Polonya'yı “Eunice Kasırgası” vurdu: 2 ölü

#Eunice Fırtınası#Polonya#Fırtına
Polonyayı “Eunice Kasırgası” vurdu: 2 ölü

Polonya'da etkili olan “Eunice Kasırgası” nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

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Batı Avrupa’da etkisini gösteren "Eunice Kasırgası", Polonya’yı da vurdu. Ülkenin kuzeybatısındaki Babi Dwor kasabasında seyir halindeki bir aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Polonya'nın doğusundaki Miedzyrzec Podlaski kasabası yakınlarında da bir sürücü daha aracının üzerine ağaç devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Kasırga nedeniyle yüzlerce binanın çatısı uçarken, binlerce ağaç da devrildi. İftaiye Genel Müdürlüğü kasırga dolayısıyla itfaiyecilerin tüm yurtta gece yarısından itibaren 6 bin 500'e yakın olaya müdahale ettiklerini bildirdi. Hükümet Güvenlik Merkezi (RCB) Direktörü Marek Kubiak kasırganın enerji hatlarında yol açtığı hasar nedeniyle yerel saatle 09.00 itibarıyla ülke çapında 194 bine yakın haneye elektrik verilemediğini duyurdu.

ŞİDDETLİ RÜZGAR KAMYONETİ DEVİRDİ

Yer yer saatte 130 kilometre hıza ulaşan rüzgar sürücülere de zor anlar yaşattı. Yurt çapında çok sayıda araç, kasırga nedeniyle yoldan çıkarak kaza yaptı. Ülkenin güneybatısındaki Jordanow Slaski kasabası yakınlarında bir kamyonet viyadükten aşağı düşmekten kıl payı kurtuldu. Arkadan gelen araçtaki kamera tarafından kaydedilen o anlarda şiddetli rüzgarın önce seyir halindeki kamyonu sarstığı daha sonra ise kamyoneti viyadüğün bariyerlerine devirdiği görülüyor. Bir süre sağ tekerleri üzerinde asılı kalan kamyonet viyadükten aşağı düşmekten son anda kurtuluyor.

Şiddetli rüzgar kamyoneti devirdi
daha fazla video içinŞiddetli rüzgar kamyoneti devirdi
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