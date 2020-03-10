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Haber Giriş: 10.03.2020 - 17:37,Son Güncelleme:/

Polonya Genelkurmay Başkanı Corona Virüsüne yakalandı

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Polonya Genelkurmay Başkanı Corona Virüsüne yakalandı
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Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika'nın Corona Virüsüne yakalandığı duyuruldu.

Polonya Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Almanya'daki askeri bir toplantıdan dönen General Jaroslaw Mika'da Corona Virüsü tespit edildiği duyuruldu.

Genelkurmay Başkanı Mika'nın Askeri Tıp Enstitüsü-Milli Savunma Bakanlığı Merkez Kliniğinde tedavi altına alındığı ifade edilirken durumunun iyi olduğu bildirildi. Beraberindeki heyetle CASA C-295 tipi uçakla Polonya'ya dönen Genelkurmay Başkanı Mika'ya eşlik eden heyettekilerin de karantinaya alındığı belirtildi.

Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski şu ana kadar tespit edilen vaka sayısının Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika ile birlikte 20'ye yükseldiğini bildirdi.

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